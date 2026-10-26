El mayor escenario del béisbol vuelve este octubre, con la Serie Mundial de 2026 a punto de concluir esta semana.

Los Milwaukee Brewers se enfrentan a los Tampa Bay Rays, por lo que está garantizado que veremos proclamarse campeón de la Serie Mundial a un equipo que nunca antes la ha ganado. Tanto si quieres asistir al decisivo tercer partido como si buscas asegurarte un sitio para un posible partido que decida el título durante el fin de semana, se acaba el tiempo para presenciar en directo un momento histórico del béisbol.

Las entradas de los canales oficiales llevan semanas agotadas y la demanda local está batiendo récords de ambas franquicias. Aquí te explicamos cómo conseguir las últimas entradas disponibles de las más codiciadas.

¿Cuándo se disputa la Serie Mundial de 2026?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Lun., 26 de octubre Tercer partido de la Serie Mundial: Milwaukee Brewers en casa de Tampa Bay Rays Tropicana Field, Florida Entradas Mar., 27 de octubre Cuarto partido de la Serie Mundial: Milwaukee Brewers en casa de Tampa Bay Rays Tropicana Field, Florida Entradas Mié., 28 de octubre* Quinto partido de la Serie Mundial: Milwaukee Brewers en casa de Tampa Bay Rays Tropicana Field, Florida Entradas Vie., 30 de octubre* Sexto partido de la Serie Mundial: Tampa Bay Rays en casa de Milwaukee Brewers American Family Field, Milwaukee Entradas Sáb., 31 de octubre* Séptimo partido de la Serie Mundial: Tampa Bay Rays en casa de Milwaukee Brewers American Family Field, Milwaukee Entradas

*Se disputan solo si son necesarios. La serie sigue un formato 2-3-2: el equipo con mejor balance en la temporada regular de 2026 juega en casa los partidos 1, 2, 6 y 7.

¿Dónde comprar entradas para la Serie Mundial de 2026?

A estas alturas, conseguir entradas para la Serie Mundial por los canales oficiales es casi imposible.

Los abonados se hicieron con la mayoría de los paquetes de entradas para la postemporada hace semanas, y el mercado de reventa se mueve ahora con rapidez a medida que se disputan los partidos esta semana.

Entradas para los partidos en Milwaukee: Ya hay anuncios activos para los partidos 6 y 7 en el American Family Field.

Entradas para los partidos en Tampa Bay: Ya hay anuncios para los partidos 3, 4 y 5 en el Tropicana Field tras la victoria de los Rays sobre Cleveland en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Si buscas entradas de última hora mientras se disputa la serie, la mejor opción son las plataformas de reventa verificadas. Asegúrate de comprobar las políticas de transferencia de entradas y los términos y condiciones antes de completar la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Serie Mundial de 2026?

Los precios de reventa de la Serie Mundial dependen en gran medida del tamaño del mercado y del tiempo que lleva cada equipo sin ganar el título.

Con Milwaukee en el Clásico de Otoño por primera vez en 44 años, la demanda local en Wisconsin ya está batiendo récords de la franquicia.

Los últimos años sirven de referencia:

2023: Dos aspirantes de mercados más pequeños registraron un precio medio de unos 685 $ por entrada.

2024: Un histórico duelo entre los Dodgers y los Yankees, dos equipos de grandes mercados, elevó el precio de las entradas más baratas para el primer partido por encima de los 1.300 $, mientras que la media de la serie superó los 1.400 $.

2025: Con enfrentamientos más equilibrados, los precios de las entradas más baratas se situaron entre 650 y 900 $.

Precios previstos para 2026:

Entradas para ver el partido de pie y asientos en la grada superior: entre 650 y 950 $ aproximadamente para los primeros partidos.

Partidos decisivos o disputados durante el fin de semana: se espera que los precios de las entradas más baratas superen la franja de 1.200 a 1.800 $, especialmente en los partidos 1 y 2 en Milwaukee.

Asientos de club y palcos junto a los banquillos: suelen alcanzar importes de cuatro o cinco cifras, sobre todo si los partidos 6 y 7 pueden decidir el título.

Todo lo que necesitas saber sobre la Serie Mundial

La Serie Mundial es la final de las Grandes Ligas de Béisbol y enfrenta a los campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional. Se disputó por primera vez en 1903 y es el campeonato más antiguo que se celebra de forma continuada en el deporte profesional de las grandes ligas norteamericanas. El ganador recibe el Trofeo del Comisionado. Los New York Yankees la han ganado más veces que cualquier otra franquicia, con 27 títulos.

La edición de 2026 sigue el formato habitual al mejor de siete partidos, con una distribución de sedes 2-3-2: el equipo con mejor balance en la temporada regular juega en casa los partidos 1 y 2 y, si son necesarios, el 6 y el 7, mientras que el otro equipo acoge los partidos 3 y 4 y un posible quinto partido. El calendario de la postemporada de este año se concentra entre finales de septiembre y octubre: la ronda de comodines comienza el 29 de septiembre, las Series Divisionales arrancan el 3 de octubre y las Series de Campeonato, el 11 de octubre, antes del inicio de la Serie Mundial el 23 de octubre. Todos los partidos se emiten por FOX en Estados Unidos, además de FOX Deportes y FOX One para la cobertura en español y en streaming.