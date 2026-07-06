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Cómo conseguir entradas de última hora para el partido de octavos de final entre Portugal y España: precios en Dallas para el Mundial, información sobre el derbi ibérico y mucho más

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L. Yamal

Nos espera un emocionante derbi ibérico en los octavos de final del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

El esperado duelo ibérico llega a octavos: España vs. Portugal en Dallas el lunes 6 de julio, con un pase a cuartos en juego.

La sustitución de Cristiano Ronaldo ante Croacia hizo temer lo peor, pero el cabezazo final de Gonçalo Ramos clasificó a Portugal.

¿Podrá CR7 superar a una España que aún no ha recibido goles en el Mundial 2026? Además, sin contar penaltis, La Roja acumula 35 partidos sin perder.

¿A qué hora empieza el Portugal-España?

El encuentro se jugará en el AT&T Stadium de Dallas.

Cómo comprar entradas para el Portugal-España del Mundial

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad para comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como Stub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Portugal y España?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3.200 $ (1.250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400–2.800 $ (1.134 $)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Portugal contra España en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Forma actual de Portugal y España

POR

POR - Formulario

NGA
W2-1
COD
D1-1
UZB
W5-0
COL
D0-0
CRO
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ESP

ESP - Formulario

PER
W1-3
CPV
D0-0
KSA
W4-0
URU
W0-1
AUT
W3-0
Gol marcado (encajado)
11/1
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Portugal contra España: historial reciente

POR

Últimos partidos

ESP

1

Victoria

3

Empates

1

Victoria

1

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Noticias de los equipos

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