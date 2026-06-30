En el noroeste del Pacífico se perfila un duelo de estilos: Bélgica vs. Senegal en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Los Diablos Rojos lideraron el Grupo G con su potencia ofensiva, mientras que los Leones de Teranga superaron un reñido Grupo I.

Aunque Bélgica parte como favorita, la velocidad en las transiciones y la presencia física de Senegal pondrán a prueba las aspiraciones de los hombres de Domenico Tedesco.

¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre Bélgica y Senegal?

El encuentro se jugará en el ruidoso Lumen Field de Seattle, Washington.

¿Qué rival podría esperar en octavos de final al ganador de Bélgica-Senegal?

Fecha Partido Lugar Entradas 6 de julio, 17:00 h PDT Octavos de final: Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal Estadio de Seattle, EE. UU. Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Bélgica - Senegal del Mundial?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bélgica-Senegal?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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