El Bayern deMúnich recibe al París Saint-Germain en el Allianz Arena el miércoles 6 de mayo, en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

El Bayern lidera la Bundesliga y el PSG la Ligue 1, así que ambos equipos llegan como campeones o próximos campeones de sus ligas.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el partido de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain?

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain?

A excepción de la final, la UEFA no vende entradas para los partidos de la Liga de Campeones.

Al ser la vuelta de semifinales, los boletos para el Allianz Arena son de los más buscados en Alemania.

Las entradas de venta directa ya se agotaron a través de los canales oficiales del club.

Canales oficiales : FCBayern.com y PSG.fr (entradas agotadas).

Mercados secundarios : plataformas como StubHub ofrecen entradas de última hora.

Los asientos premium de categoría 1 en la banda y los paquetes VIP son escasos, con precios que superan los 2.500 € para acceder a los salones de lujo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain?

El precio varía según los equipos, el estadio y la ronda del torneo.

La elevada demanda ha disparado los precios: en reventa se parten de unos 1000 €.

Consulta los portales oficiales de los clubes para comprobar disponibilidad y precios.

Para última hora, hay entradas en plataformas de reventa como StubHub.

¿Qué esperar del Bayern contra el PSG?

El Bayern, vigente campeón, llega con un historial sólido en casa y el impulso de su victoria en cuartos.

El equipo de Vincent Kompany mostró su nivel de élite al eliminar al Real Madrid en la ronda anterior, con una dramática victoria 4-3 en Múnich el 15 de abril.

Además, el 4 de noviembre vencieron 2-1 al PSG en el Parc des Princes, lo que les otorga una ventaja psicológica que querrán aprovechar ante su afición.

El PSG, vigente campeón de Francia, ha sido letal a domicilio, como demostró al vencer 2-0 al Liverpool en Anfield el 14 de abril para avanzar a semifinales.

Aunque perdió contra el Bayern al inicio de la temporada, el equipo de Luis Enrique mostró su potencia ofensiva al vencer 5-2 al Chelsea en octavos.

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