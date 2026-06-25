Croacia y Ghana viajan este sábado a la costa este para disputar un decisivo partido de la última jornada del Grupo L en el Lincoln Financial Field, donde se decidirá una plaza en los dieciseisavos de final en un dramático y táctico enfrentamiento de estilos.

Croacia, tercera con tres puntos, necesita ganar tras perder 4-2 con Inglaterra y vencer 1-0 a Panamá.

Ghana es segunda con cuatro puntos: venció 1-0 a Panamá y empató 0-0 con Inglaterra. Su defensa aún no ha recibido goles.

Su fórmula es clara: no perder les basta para avanzar.

¿Cuándo se juega el Croacia-Ghana en el Mundial de 2026?

Calendario de Croacia en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Inglaterra vs. Croacia Estadio AT&T, Arlington 4-1 24 de junio de 2026 Panamá vs. Croacia BMO Field, Toronto 0-1 27 de junio de 2026 Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

Calendario de Ghana para el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 18 de junio de 2026 Ghana vs. Panamá BMO Field, Toronto 1-0 23 de junio de 2026 Inglaterra vs. Ghana Estadio Gillette, Foxborough 0-0 27 de junio de 2026 Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

¿Cómo comprar entradas para Croacia - Ghana?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial (incluidos la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos eliminatorios de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Croacia-Ghana?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Croacia-Ghana en Filadelfia, los precios más básicos resultan atractivos para quienes quieran vivir esta decisiva final del Grupo L. Se espera alta demanda, pues los medallistas de bronce de 2022 se miden a una de las potencias africanas.

Ahora mismo, los boletos más económicos oscilan entre 510 y 750 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gradas superiores): 510–800 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 850–1 200 $

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1.250–2.500 dólares

Hospitalidad/VIP: desde 1.770 dólares

Los precios pueden variar según la demanda. Filadelfia es un centro histórico y el partido se juega un sábado, por lo que la demanda local para este encuentro decisivo será alta. Para los aficionados que cuidan su presupuesto, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y disfrutar del partido en el Lincoln Financial Field.

Todo lo que necesitas saber sobre el Lincoln Financial Field

Conocido como Lincoln Financial Field (o Philadelphia Stadium para el torneo), el recinto es una obra maestra del diseño moderno que refleja el espíritu histórico de la Ciudad del Amor Fraternal.

Ubicado en el Complejo Deportivo del Sur de Filadelfia, su diseño se inspira en el legado urbano y en el equipo de fútbol americano local.

Destacan las marquesinas en forma de alas que cubren las gradas este y oeste, evocando las alas extendidas de un águila, y la tribuna «Eagle’s Nest» en el fondo norte. Su fachada combina ladrillo rojo tradicional con estructuras de acero a la vista, un homenaje a los puentes emblemáticos de la ciudad.

Para el Mundial de 2026, el estadio tendrá unas 69 000 localidades.

Destaca su cercanía: las primeras filas están a solo 60 pies de la línea de banda, acercando a los aficionados a la acción.

Reconocido como uno de los recintos más ecológicos del deporte mundial, se alimenta con más de 11 000 paneles solares y varias turbinas eólicas, y cuenta con la certificación LEED Platino.