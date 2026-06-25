Cabo Verde y Arabia Saudí se miden este fin de semana en Houston en un duelo clave del Grupo H que puede llevar a uno de los dos a dieciseisavos.

Cabo Verde, debutante en el torneo, suma dos puntos tras empatar con España y Uruguay y busca un resultado positivo que le dé el pase histórico a la siguiente fase.

Arabia Saudí, colista, necesita ganar tras perder 4-0 con España para mantener vivas sus opciones.

¿Cuándo se juega el Cabo Verde - Arabia Saudí?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 26 de junio de 2026 Cabo Verde vs. Arabia Saudí Estadio NRG, Houston Entradas

Partidos de Arabia Saudí en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami 1-1 21 de junio de 2026 España vs. Arabia Saudí Estadio Mercedes-Benz, Atlanta 4-0 26 de junio de 2026 Cabo Verde vs. Arabia Saudí Estadio NRG, Houston Entradas

Calendario de Cabo Verde en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 España vs. Cabo Verde Lincoln Financial Field, Filadelfia 0-0 21 de junio de 2026 Uruguay vs. Cabo Verde Philadelphia Stadium, Filadelfia 2-2 26 de junio de 2026 Cabo Verde vs. Arabia Saudí Estadio NRG, Houston Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Venta oficial de la FIFA: la FIFA pondrá a la venta entradas adicionales durante las fases finales, por orden de llegada.

la FIFA pondrá a la venta entradas adicionales durante las fases finales, por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: permite comprar entradas verificadas directamente a otros aficionados.

de permite comprar entradas verificadas directamente a otros aficionados. Plataformas secundarias: sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.

sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados. Lospaquetes de hospitalidad brindan asientos garantizados, acceso a salas VIP y servicios de restauración.

Todas las entradas serán digitales y se gestionarán mediante la app oficial de la FIFA.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí?

Los precios varían según categoría de asiento, estadio y demanda.

En la fase de grupos, las entradas de categoría más baja cuestan desde unos 60 dólares, pero la reventa puede elevar mucho ese precio conforme se acerque la fecha.

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos de Final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el NRG Stadium

El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí se jugará en el NRG Stadium de Houston, Texas, uno de los estadios elegidos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El estadio, hogar de los Houston Texans de la NFL, ha acogido Super Bowls, partidos internacionales y grandes conciertos.

Se espera que acoja a más de 70 000 aficionados durante el Mundial, creando un ambiente animado para los seguidores que viajen desde Arabia Saudí, Cabo Verde y el resto del mundo.