Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
World Cup
team-logoAlgeria
Kansas City Stadium
team-logoAustria
Book Austria vs Algeria World Cup Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas de última hora para Argelia-Austria: precios, GEHA Field at Arrowhead y más

SHOPPING
Tickets
World Cup
Austria
Algeria
R. Mahrez
D. Alaba

Aquí te explicamos exactamente cómo conseguir entradas para el partido entre Argelia y Austria.

Argelia y Austria se miden este sábado en el Grupo J. El ganador avanzará a dieciseisavos de final. 

Ambas suman tres puntos tras vencer a Jordania y dependen de sí mismas: el que gane avanzará. 

Se prevé un duelo intenso: el ataque delos“Zorros del Sáhara” frente a la presión alta austriaca.

Compraahoratus entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Austria y Argelia.

¿Cuándo se juega el Argelia - Austria?

Fecha y horaPartidoLugarEntradas
27 de junio de 2026 – 19:00Argelia vs. AustriaGEHA Field en el Arrowhead Stadium, Kansas CityEntradas

Partidos de Argelia en el Mundial 2026

FechaPartidoEstadio y ciudadResultado final / Entradas
16 de junio de 2026Argentina vs. ArgeliaArrowhead Stadium, Kansas City, MO, EE. UU. 3-0
22 de junio de 2026Jordania vs. ArgeliaEstadio Levi's, Santa Clara (área de la bahía de San Francisco), EE. UU. 1-2
27 de junio de 2026Argelia vs. AustriaEstadio Arrowhead, Kansas City, Misuri, EE. UU. Entradas

Calendario de Austria para el Mundial 2026 

FechaPartidoEstadio y ciudadResultado final / Entradas
16 de junio de 2026Austria vs. JordaniaLevi's Stadium, Santa Clara (San Francisco), EE. UU. 3-1
22 de junio de 2026Argentina vs. AustriaEstadio AT&T, Arlington (Dallas), EE. UU. 2-0
27 de junio de 2026Argelia vs. AustriaEstadio Arrowhead, Kansas City, Misuri, EE. UU. Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Argelia y Austria?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Argelia y Austria.

  • Venta oficial de la FIFA: La FIFA sigue vendiendo entradas por orden de llegada en cada fase.
  • Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas a quienes ya no puedan asistir.
  • Plataformas de reventa: sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.
  • Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos VIP, salones privados, catering exclusivo y acceso prioritario al estadio.

Se entregarán de forma digital a través de la aplicación de entradas móviles de la FIFA. Asegúrate de que tus datos coincidan en todas las plataformas para facilitar transferencias y accesos.

Reservaahora tusentradas para el partido de la Copa del Mundo entre Austria y Argelia.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Argelia-Austria?

Los precios dependen del estadio, la categoría de asiento y la demanda del encuentro.

Las entradas básicas para la fase de grupos arrancarán en unos 60 dólares en las categorías más bajas de la FIFA, mientras que los asientos premium y de hospitalidad en la zona inferior pueden superar los 1.000 dólares para los partidos más destacados.

Para el encuentro Argelia-Austria, en el mercado secundario los precios rondan entre 180 y 350 dólares para la zona superior, con subidas cercanas al partido.

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400–800 $1.000 - 4.210
Categoría 3100–200 $200 $ - 500 $600 - 2.790
Categoría 460–120 $150–350 $400 - 2.030

Todo lo que necesitas saber sobre el GEHA Field del Arrowhead Stadium

El partido entre Argelia y Austria se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, uno de los estadios más ruidosos e icónicos de Norteamérica.

Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL, es famoso por su ambiente electrizante y sus grandes multitudes. Se espera que sea uno de los escenarios destacados de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Con capacidad para más de 70 000 espectadores, albergará varios encuentros clave del torneo.

Los aficionados que asistan al partido entre Argelia y Austria podrán disfrutar de:

  • Sistemas digitales modernos de venta de entradas y acceso al estadio
  • Grandes pantallas de vídeo de alta definición y vistas privilegiadas
  • Amplias zonas de comida, bebida y hospitalidad
  • Servicios de transporte compartido y lanzaderas los días de partido
  • Fácil acceso desde el centro de Kansas City y el Aeropuerto Internacional de Kansas City.
  • Un ambiente animado creado por los aficionados en todo el recinto del estadio

Reserva entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Austria y Argelia.Compra ahora.