UFC 333 llega a Abu Dabi el 24 de octubre de 2026, en el Etihad Arena. La cartelera, repleta de grandes combates, contará con la defensa del título del peso pluma por parte del campeón Alexander Volkanovski ante el aspirante invicto Movsar Evloev.

La Abu Dhabi Showdown Week regresa con peleas por el campeonato de máxima exigencia. El combate coestelar verá al campeón del peso gallo, Petr Yan, defender su corona ante su rival Merab Dvalishvili en una espectacular pelea de trilogía.

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¿Cuándo es UFC 333?

Fecha y hora Combate Lugar Entradas Sábado, 24 de octubre de 2026 a las 17:00 UFC 333: Volkanovski vs Evloev Etihad Arena, Abu Dabi Entradas

¿Dónde comprar entradas para UFC 333?

Las entradas principales para UFC 333 están disponibles a través de canales oficiales de venta, incluidos Ticketmaster UAE y la taquilla del Etihad Arena.

Si las localidades en la web oficial están agotadas, StubHub es la opción a la que acudir si las localidades en el sitio oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para UFC 333?

Los precios oficiales de las entradas para UFC 333 comienzan en 1.368 AED en Ticketmaster UAE y en la web oficial del recinto.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una alternativa para conseguir asientos de última hora, con precios a partir de AED1.180.

Todo lo que necesitas saber sobre UFC 333

UFC 333 supone otro gran capítulo en la historia de los deportes de combate en Abu Dabi. Celebrado en el Etihad Arena de Yas Island, el evento actúa como pieza central de la Abu Dhabi Showdown Week.

El combate principal contará con Alexander Volkanovski defendiendo su campeonato del peso pluma de la UFC ante el aspirante invicto Movsar Evloev. Volkanovski aspira a consolidar su legado ante uno de los mejores especialistas en grappling de la división.

En el combate coestelar, el campeón del peso gallo Petr Yan defiende su título ante el ex campeón Merab Dvalishvili en una pelea de trilogía muy esperada.

Lo más destacado de la cartelera principal incluye:

Combate por el título del peso pluma: Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev

Combate por el título del peso gallo: Petr Yan vs Merab Dvalishvili

Peso pesado: Alexander Volkov vs Rizvan Kuniev

Peso pluma: Arnold Allen vs Aaron Pico

Peso semipesado: Dominick Reyes vs Azamat Murzakanov

Las puertas se abren a las 17:00, hora local. Se recomienda a los aficionados que planeen asistir que actúen rápido para garantizarse un asiento en uno de los mayores espectáculos de lucha del año.