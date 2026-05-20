El 26 de junio se disputará uno de los duelos estelares del Mundial 2026: Uruguay vs. España en el Estadio Akron de México.

Ambas selecciones, con aficiones apasionadas, cerrarán la fase de grupos, por lo que el resultado definirá el liderato.

GOAL te cuenta todo sobre las entradas: dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Copa del Mundo entre Uruguay y España?

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Uruguay en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Lunes 15 de junio Uruguay vs. Arabia Saudí (18:00, hora del Este) Hard Rock Stadium (Miami) Entradas Domingo 21 de junio Uruguay vs. Cabo Verde (18:00, hora del Este) Hard Rock Stadium (Miami) Entradas Viernes 26 de junio Uruguay vs. España (18:00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de España en el Mundial 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Lunes 15 de junio España vs. Cabo Verde (12:00 h ET) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas Domingo 21 de junio España vs Arabia Saudí (12:00 h, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas Viernes 26 de junio España vs Uruguay (18:00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Uruguay y España

Las entradas oficiales para el Mundial 2026 se venden en la web de la FIFA desde septiembre de 2025.

La venta de última hora, última fase oficial, empezó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo.

Si no conseguiste entrada en las primeras fases, aquí tienes las opciones de reventa:

El canal oficial es el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets. La plataforma, lanzada en octubre de 2025, reabrió el 2 de abril y estará activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA atiende a residentes de México.

Sitios externos como StubHub también ofrecerán boletos.

La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, estar preparado para comprar rápido y tener los datos de pago listos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Uruguay-España?

Los boletos se dividen en varias categorías de precio.

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios oficiales han variado según la fase de venta. En la fase de grupos, para aficionados de países distintos al anfitrión, oscilaron entre 60 y 620 dólares.

Consulta los portales oficiales de la FIFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

Historial de enfrentamientos entre Uruguay y España.

URU Últimos partidos ESP 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Spain 3 - 1 Uruguay

Spain 2 - 0 Uruguay 1 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

¿Dónde se juega el partido entre Uruguay y España?

El Estadio Akron —antes llamado Estadio Omnilife y Estadio Chivas— es un recinto multiusos ubicado en Zapopan, cerca de Guadalajara.

Inaugurado en 2010, es la casa del C.D. Guadalajara de la Liga MX.

Además del fútbol, el recinto ha acogido otros eventos deportivos y de entretenimiento.

Artistas como Elton John, Coldplay, The Weeknd y Shakira han ofrecido conciertos allí, y la leyenda del boxeo mexicano, Canelo Álvarez, se enfrentó a John Ryder en 2023.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Akron tendrá capacidad para 48 000 espectadores. Además del Uruguay-España, albergará otros tres partidos de la fase de grupos.

Pronóstico del partido Uruguay-España en el Mundial

Los aficionados españoles recuerdan con cariño el ciclo 2008-2012, cuando ganaron la Eurocopa, el Mundial y otra Eurocopa.

Aunque España ha demostrado ser la mejor de su continente al ganar tres Eurocopas en las últimas dos décadas, le ha costado mantener ese dominio en la escena mundial.

Desde entonces solo ha sumado tres triunfos en fases finales y no ha superado los octavos.

Quedó eliminada en la fase de grupos en 2014 y en octavos en 2018 y 2022.

Ahora, la selección española llega a Norteamérica con ganas de recuperar su prestigio y en buena forma: no pierde desde el 1-0 contra Colombia en marzo de 2024, sumando ya 28 partidos sin caer.

Uruguay, con una historia igual de ilustre, organizó y ganó la primera Copa en 1930 y repitió título en 1950.

Dirigida por el experimentado entrenador de clubes y selecciones Marcelo Bielsa, Uruguay aspira a llegar lejos en Norteamérica. Tras quedar eliminada en la fase de grupos en Catar 2022, busca evitar por primera vez dos eliminaciones tempranas consecutivas.

Aunque Uruguay y España no se ven desde 2013, será su undécimo duelo. Los sudamericanos aún no han ganado: 5 empates y 5 derrotas. Los dos choques previos en la Copa del Mundo, en 1950 y 1990, terminaron igualados.