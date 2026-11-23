Los aficionados británicos al boxeo por fin podrán ver el enfrentamiento entre pesos pesados que llevan más de una década esperando. Tyson Fury y Anthony Joshua, ambos dos veces campeones del mundo, se medirán en un gran combate en Cardiff.

Tras años de negociaciones fallidas y continuos desafíos, los dos púgiles han firmado para disputar un explosivo combate en suelo galés.

GOAL te ofrece toda la información necesaria para conseguir tu asiento en esta noche histórica, incluidos los detalles de la venta oficial y opciones fiables de reventa.

¿Cuándo es el combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua?

Fecha y hora Combate Lugar Entradas Viernes 11 de diciembre de 2026, 17:00 Tyson Fury vs Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, Gales Entradas

¿Dónde comprar entradas para Tyson Fury vs Anthony Joshua?

Las entradas oficiales de acceso general se venderán a través de distribuidores autorizados como Ticketmaster UK y la taquilla del Principality Stadium. La elevada demanda hará que las entradas oficiales se agoten rápidamente en cuanto salgan a la venta.

Si se agotan las entradas oficiales de acceso general, plataformas de reventa como StubHub ofrecen una alternativa para conseguir asientos de última hora. También hay opciones de acceso adicionales y paquetes prémium en Seat Unique.

¿Cuánto cuestan las entradas para Tyson Fury vs Anthony Joshua?

Las entradas oficiales puestas a la venta por la taquilla del Principality Stadium y Ticketmaster UK costaban desde 95 £ por un asiento en la grada superior hasta 1.500 £ por el acceso a la zona de pista. Las entradas estándar se agotaron en menos de una hora, lo que disparó la demanda en las plataformas de reventa y entre los proveedores de paquetes VIP.

Estos son los precios de las distintas opciones de compra:

Venta oficial: Las entradas estándar a precio original partían de 95 £ en las gradas superiores y llegaban hasta unos 1.500 £ por el acceso a la zona de pista junto al ring.

Las entradas estándar a precio original partían de en las gradas superiores y llegaban hasta unos por el acceso a la zona de pista junto al ring. Mercado de reventa: Los asientos de acceso general de última hora cuestan desde unos 180 £ en plataformas de reventa como StubHub .

Los asientos de acceso general de última hora cuestan desde unos en plataformas de reventa como . VIP y hospitalidad: Los paquetes prémium disponibles en Seat Unique parten de 495 £ e incluyen asientos acolchados en el estadio, acceso a una sala exclusiva, comida y bebida gratuitas y entrada rápida.

Comparativa: Tyson Fury vs Anthony Joshua

Estadística Tyson Fury Anthony Joshua Apodo El Rey Gitano AJ Estatura 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Envergadura 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Guardia Ortodoxa / cambio de guardia Ortodoxa Récord profesional 36-2-1 (25 KO) 30-4 (27 KO) Porcentaje de victorias por KO 64,1 % 79,4 % Reinados como campeón del mundo 2 veces campeón del mundo del peso pesado (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2 veces campeón unificado del peso pesado (WBA, IBF, WBO, IBO)

Todo lo que necesitas saber sobre Tyson Fury vs Anthony Joshua

El esperado combate entre Tyson Fury, dos veces campeón del mundo del peso pesado, y Anthony Joshua, excampeón unificado, se celebrará finalmente el viernes 11 de diciembre de 2026 en el Principality Stadium de Cardiff.

Este gran evento, gestado durante una década, está copromocionado por The Ring, de Turki Alalshikh, y Dana White, director ejecutivo de UFC, y se retransmitirá en directo por Netflix para millones de espectadores de todo el mundo. Más de 80.000 espectadores llenarán el emblemático recinto con techo retráctil, mientras que más de medio millón de aficionados se agolparon en las colas virtuales cuando las entradas salieron a la venta.

Se prevé que bata todos los récords de recaudación en taquilla del boxeo británico, con unos ingresos totales estimados por entradas de 26 millones de libras (34 millones de dólares). Las entradas de la venta oficial se agotaron en una hora.