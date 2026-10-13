Los aficionados británicos al boxeo por fin podrán ver el combate de pesos pesados que llevan más de una década esperando. Los dos veces campeones del mundo Tyson Fury y Anthony Joshua se enfrentarán en un gran duelo en Cardiff.

Tras años de negociaciones fallidas y desafíos constantes, ambos púgiles han firmado para disputar un explosivo combate en suelo galés.

GOAL te ofrece toda la información necesaria para conseguir una entrada para esta noche histórica, incluidos los detalles de la venta oficial y opciones fiables de reventa.

¿Cuándo es el combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua?

Fecha y hora Combate Lugar Entradas Viernes 11 de diciembre de 2026, 17:00 Tyson Fury vs Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, Gales Entradas

¿Dónde comprar entradas para Tyson Fury vs Anthony Joshua?

Las entradas oficiales de admisión general se venderán a través de distribuidores autorizados como Ticketmaster UK y la taquilla del Principality Stadium. Debido a la gran demanda, las entradas oficiales se agotarán rápidamente cuando salgan a la venta.

Si se agotan las entradas oficiales de admisión general, plataformas de reventa como StubHub ofrecen otra opción para conseguir localidades a última hora. También hay disponibles otras modalidades de acceso y paquetes prémium a través de Seat Unique.

¿Cuánto cuestan las entradas para Tyson Fury vs Anthony Joshua?

Los precios de las entradas oficiales puestas a la venta por la taquilla del Principality Stadium y Ticketmaster UK iban desde las 95 £ por una localidad en la grada superior hasta las 1.500 £ por el acceso a la zona de pista. Las entradas estándar se agotaron en menos de una hora, lo que disparó la demanda en los canales de reventa y de paquetes VIP.

Así se distribuyen los precios entre las distintas opciones de compra:

Venta oficial: Las entradas estándar a precio oficial partían de 95 £ en las gradas superiores y llegaban hasta unas 1.500 £ por el acceso a la zona de pista junto al cuadrilátero.

Reventa: Las entradas de admisión general de última hora parten de unas 180 £ en plataformas de reventa como StubHub .

VIP y hospitalidad: Los paquetes prémium disponibles en Seat Unique parten de 495 £ e incluyen asientos acolchados en el estadio, acceso a una sala exclusiva, comida y bebida gratuitas y entrada rápida.

Cara a cara: Tyson Fury vs Anthony Joshua

Estadística Tyson Fury Anthony Joshua Apodo El Rey Gitano AJ Altura 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Alcance 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Guardia Diestra / cambio de guardia Diestra Récord profesional 36-2-1 (25 KO) 30-4 (27 KO) Porcentaje de victorias por KO 64,1 % 79,4 % Reinados como campeón del mundo Dos veces campeón de los pesos pesados (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) Dos veces campeón unificado de los pesos pesados (WBA, IBF, WBO, IBO)

Todo lo que debes saber sobre Tyson Fury vs Anthony Joshua

El esperado combate entre Tyson Fury, dos veces campeón del mundo de los pesos pesados, y Anthony Joshua, excampeón unificado, se celebrará por fin el viernes 11 de diciembre de 2026 en el Principality Stadium de Cardiff.

Este gran acontecimiento, que lleva una década gestándose, está copromocionado por The Ring, de Turki Alalshikh, y Dana White, director ejecutivo de UFC, y se retransmitirá en directo por Netflix para millones de espectadores de todo el mundo. Más de 80.000 personas llenarán el emblemático recinto de techo retráctil, mientras que más de medio millón de aficionados accedieron a las colas virtuales cuando salieron a la venta las entradas.

Se prevé que bata todos los récords de recaudación en taquilla del boxeo británico, con unos ingresos estimados por entradas de 26 millones de libras (34 millones de dólares). Las entradas de la venta oficial se agotaron en una hora.