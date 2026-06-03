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Cómo comprar entradas para Túnez-Japón: precios de las entradas del Mundial, información sobre el Estadio BBVA y más

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Y. Msakni

Aquí te explicamos exactamente cómo conseguir entradas para el partido Túnez vs. Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá un verano inolvidable en Estados Unidos, Canadá y México. Uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos será Túnez vs. Japón en Monterrey.

Japón es una de las selecciones más fuertes de Asia, y Túnez cuenta con una de las aficiones más apasionadas de África. Ambos equipos lucharán por un puesto en las eliminatorias, así que se espera una gran afluencia de público al Estadio BBVA.

GOAL te ofrece precios, opciones de hospitalidad, detalles del estadio y dónde encontrar las entradas más baratas antes de que se agoten.

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¿Cuándo es el Túnez-Japón?

Fecha y horaCalendarioLugarEntradas
20 de junio de 2026 – 19:00Túnez vs JapónEstadio BBVA, MonterreyEntradas

Partidos de Túnez en el Mundial 2026

FechaPartidoSedeEntradas
15 de junio de 2026Suecia vs. TúnezEstadio Monterrey, Monterrey, MéxicoEntradas
21 de junio de 2026Túnez vs. JapónEstadio Monterrey, Monterrey, México.Entradas
25 de junio de 2026Túnez vs. Países BajosEstadio de Kansas City (Kansas City, EE. UU.)Entradas

Calendario de la Copa del Mundo de Japón 2026

FechaCalendarioLugarEntradas
14 de junio de 2026Países Bajos vs. JapónEstadio de Dallas (Arlington, EE. UU.)Entradas
20 de junio de 2026Túnez vs. JapónEstadio Monterrey, Monterrey, MéxicoEntradas
25 de junio de 2026Japón vs. SueciaEstadio de Dallas (Arlington, EE. UU.)Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Túnez y Japón?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido entre Túnez y Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

  • Venta oficial de la FIFA: la FIFA pone a la venta entradas en distintas fases, algunas por orden de llegada.
  • Mercado de reventa oficial de la FIFA: permite comprar entradas de reventa verificadas a través de su plataforma.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas para partidos con aforo agotado.
  • Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos de lujo, acceso a salas VIP, catering y experiencias exclusivas el día del partido.

Todas las entradas se entregarán de forma digital a través de la app oficial de la FIFA.

Quienes busquen las entradas más baratas para Túnez-Japón deben comprarlas cuanto antes, pues se esperan subidas de precio a medida que se acerque el partido.

Reservaahora tusentradas para Túnez vs. Japón.

¿Cuánto cuestan las entradas para Túnez-Japón?

La FIFA aplica precios variables según categoría, ubicación y demanda.

Los encuentros de la fase de grupos son, en general, los más asequibles, sobre todo al inicio de la venta.

Por ahora, los boletos más económicos para Túnez vs. Japón oscilan entre 80 y 160 dólares, según la ubicación y la demanda de reventa.

CategoríaFase de gruposOctavos y CuartosSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400 - 8001.000 - 4.210
Categoría 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600–2790 $
Categoría 460 $ - 120 $150–350 $400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio BBVA.

Túnez y Japón se verán las caras en el Estadio BBVA de Monterrey, casa de los Rayados de Monterrey y uno de los principales recintos futbolísticos de México.

Conocido por su arquitectura moderna y su ambiente apasionado, el estadio es una de las sedes más destacadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ubicado en Guadalupe, zona metropolitana de Monterrey, se prevé que acoja a más de 50 000 aficionados durante la Copa del Mundo.

Los aficionados que asistan al encuentro entre Túnez y Japón podrán disfrutar de:

  • Modernos sistemas digitales de acceso
  • Zonas de restauración y hospitalidad de primera clase
  • Excelentes ángulos de visión en todo el estadio
  • Asientos VIP y experiencias de hospitalidad
  • Fácil acceso desde el centro de Monterrey y el Aeropuerto Internacional de Monterrey
  • Áreas designadas para transporte público y servicios de ridesharing en días de partido.

Se espera que Monterrey ofrezca uno de los mejores ambientes del torneo, gracias a los numerosos aficionados de Túnez y Japón, conocidos por su entusiasmo en los días de partido.

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