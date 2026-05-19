Suiza se medirá a Bosnia y Herzegovina en la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. El partido se jugará en California el 18 de junio a las 23:00 EST.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el Suiza-Bosnia en el Mundial de 2026?

Consulta aquí el calendario completo de Suiza en la fase de grupos del Mundial 2026.

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Qatar vs. Suiza Levi's Stadium, Santa Clara, EE. UU. Entradas 18 de junio de 2026 Suiza vs Bosnia y Herzegovina Estadio SoFi, Inglewood, EE. UU. Entradas 24 de junio de 2026 Suiza vs. Canadá BC Place, Vancouver, Canadá Entradas

Calendario de Bosnia en la fase de grupos del Mundial 2026

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina BMO Field, Toronto, Canadá Entradas 18 de junio de 2026 Suiza vs. Bosnia y Herzegovina SoFi Stadium, Inglewood, EE. UU. Entradas 24 de junio de 2026 Bosnia y Herzegovina vs. Catar Lumen Field, Seattle, EE. UU. Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Suiza y Bosnia?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha reducido al mínimo las entradas disponibles en estas primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suiza-Bosnia?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Suiza-Bosnia en California, las entradas más económicas rondan los 400-550 dólares y resultan ideales para quienes cuentan con un presupuesto limitado. Al tratarse de un partido decisivo para la anfitriona, se prevé una alta demanda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800 $ - 1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Se prevé una alta demanda local, por lo que se recomienda comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 a los aficionados con presupuesto limitado.

Historial de enfrentamientos entre Suiza y Bosnia

SUI Último partidos BIH 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Switzerland 0 - 2 Bosnia and Herzegovina 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

¿Dónde se juega el Suiza vs Bosnia?

El partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Esta maravilla de la ingeniería moderna es el corazón del complejo de entretenimiento Hollywood Park.

Situado en Inglewood, California, es el primer estadio mixto (cubierto y al aire libre) de su tipo. Su sofisticada cubierta de ETFE deja entrar la luz natural mientras protege a los espectadores de las inclemencias del tiempo. El recinto es famoso por la «Infinity Screen» de Samsung: una pantalla de vídeo 4K de 360 grados y doble cara que cuelga sobre el campo y ofrece a todos los aficionados una visión nítida de la acción.

Para el Mundial 2026 ofrecerá unas 70 000 localidades, todas cercanas al campo gracias a su grada profunda, lo que garantiza un ambiente íntimo y electrizante.