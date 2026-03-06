Cómo comprar entradas para los partidos de la selección nacional de fútbol de Marruecos: calendario 2026, próximas fechas, precios y más

Los Leones del Atlas vuelven a pisar suelo europeo este mes de marzo para continuar con sus intensos preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras su histórica semifinal en Catar y su dominio en el fútbol africano, los hombres de Walid Regragui se enfrentarán a la élite sudamericana.

Marruecos se ha consolidado como una potencia futbolística mundial, y su enorme diáspora en Europa garantiza que cada partido fuera de casa se sienta como un partido en casa. Este mes de marzo, el equipo viaja a España y Francia para enfrentarse a Ecuador y Paraguay.

Así que, si quieres presenciar de primera mano la magia del fútbol marroquí, deja que GOAL te guíe con los últimos detalles del calendario, la información sobre los estadios y las formas más fiables de conseguir tu entrada.

¿Cuándo son los próximos partidos de fútbol de Marruecos?

Marruecos jugará dos amistosos de alto nivel durante la ventana internacional de la FIFA en marzo.

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 27 de marzo de 2026, 21:15 Marruecos contra Ecuador Riad Air Metropolitano, Madrid, España Entradas 31 de marzo de 2026, 20:00 Marruecos contra Paraguay Estadio Bollaert-Delelis, Lens, Francia Entradas 13 de junio de 2026, 18:00 Marruecos contra Brasil Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, East Rutherford, EE. UU. Entradas 19 de junio de 2026, 18:00 Marruecos contra Escocia Estadio de Boston, Foxborough, EE. UU. Entradas 24 de junio de 2026, 18:00 Marruecos contra Haití Estadio de Atlanta, Atlanta, EE. UU. Entradas

¿Dónde comprar entradas para los partidos de fútbol de Marruecos?

La mejor forma de comprar entradas para los partidos amistosos de Marruecos en Europa es a través de las plataformas oficiales de la federación o de mercados secundarios de confianza.

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) suele utilizar el portal FanZone.Pro para las ventas digitales principales. Sin embargo, debido a la inmensa popularidad de los Leones del Atlas, estas entradas suelen agotarse a los pocos minutos de salir a la venta.

Los aficionados que se pierdan la venta inicial o aquellos que busquen una mayor variedad de opciones de asientos también pueden comprar entradas en sitios secundarios como SeatPick.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de fútbol de Marruecos?

Las entradas para los partidos amistosos de Marruecos en Europa tienen un precio asequible, aunque la alta demanda puede hacer que suban los precios en el mercado de reventa. Para los próximos partidos en Madrid y Lens, los precios suelen empezar en torno a los 40 € para los asientos de categoría 4 en las gradas superiores detrás de las porterías.

Entradas más baratas: se pueden encontrar asientos a partir de aproximadamente 40 € a 75 € si se reservan con antelación.

se pueden encontrar asientos a partir de aproximadamente si se reservan con antelación. Gama media: las entradas centrales en las gradas inferiores o medias suelen oscilar entre 80 y 150 €.

las entradas centrales en las gradas inferiores o medias suelen oscilar entre €. Premium/Hospitalidad: para aquellos que buscan las mejores vistas del estadio con comida y bebida incluidas, los paquetes VIP pueden oscilar entre 200 € y más de 350 €.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para los partidos de fútbol de Marruecos?

Las entradas para los partidos amistosos de Marruecos en marzo suelen salir a la venta entre cuatro y seis semanas antes del evento.

Para la ventana de marzo de 2026, la venta se abrió oficialmente a finales de febrero.

A diferencia del fútbol de clubes, rara vez hay un periodo de preventa para los socios. Estas entradas suelen ponerse a disposición del público en general de forma simultánea.

Dado que los Leones del Atlas cuentan con seguidores muy apasionados en España y Francia, es muy recomendable comprar las entradas tan pronto como se abra el plazo de venta.

Todo lo que necesitas saber sobre el Riyadh Air Metropolitano y el Stade Bollaert-Delelis

Riad Air Metropolitano (Madrid, España)

El Metropolitano, sede del Atlético de Madrid, es uno de los estadios más modernos del mundo. Con una capacidad para aproximadamente 70 000 espectadores, cuenta con un impresionante techo flotante y una acústica increíble.

Situado en el noreste de Madrid, es fácilmente accesible mediante el metro de Madrid (línea 7, estación Estadio Metropolitano). Los alrededores están pensados para los aficionados, con mucho espacio para reunirse antes del partido.

Stade Bollaert-Delelis (Lens, Francia)

Para el partido contra Paraguay, las Leones del Atlas se desplazan al norte de Francia.

El Stade Bollaert-Delelis es legendario por su arquitectura de estilo inglés, con cuatro gradas separadas cerca del campo, lo que crea un ambiente increíblemente íntimo y ruidoso. Tiene capacidad para unos 38 000 aficionados, lo que en realidad es más que toda la población de la ciudad de Lens.

Es famoso por ser uno de los estadios más acogedores y apasionados del fútbol francés, lo que lo convierte en el anfitrión perfecto para los fieles seguidores marroquíes.