Cómo comprar entradas para los dieciseisavos de final del Mundial: fase eliminatoria, partidos de México, precios medios de Argentina y más

Por primera vez en la historia del Mundial, el formato ampliado a 48 selecciones incluye una nueva fase eliminatoria de 32 equipos, en juego del 28 de junio al 3 de julio.

Con equipos como Estados Unidos, México, Argentina y Alemania ya clasificados, la demanda de entradas aumenta.

¿Cuándo y dónde se jugarán los partidos de la ronda de 32 del Mundial 2026?

¿Dónde comprar entradas para la ronda de 32 de la Copa del Mundo?

Los sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y el posterior aleatorio— ya terminaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: no es un sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuáles son los precios de las entradas para la ronda de 32?

Categoría de entrada Precio oficial FIFA Precio medio de reventa Entradas Categoría 1 (gradas laterales de primera zona, niveles inferior y medio) 540–610 $ 1.500–2.800 $+ Entradas Categoría 2 (esquinas y asientos premium de la grada superior) 440–490 $ 1.100 – 1.900 Entradas Categoría 3 (filas estándar de la grada superior detrás de las porterías) 225 $ – 235 $ 650 – 1 200 Entradas Categoría 4 / Grada de aficionados (esquinas de la grada superior / zonas de la federación) 60–120 $ 400 – 850 Entradas Entradas premium de alta demanda (partidos de EE. UU., México, Alemania y Argentina) Se aplica el valor nominal estándar 1.200 $ – 3.600 $+ Entradas

¿Cómo comprar entradas de reventa para la ronda de 32 de la Copa del Mundo?

El Mercado de Reventa dela FIFA, canal oficial para transacciones seguras, reabrió el 2 de abril.

Los residentes internacionales, estadounidenses y canadienses pueden acceder a él a través del portal de entradas de la página web de la FIFA.

Los residentes en México deben usar el Mercado de Intercambio de la FIFA, que también ha reabierto para gestionar las transacciones de reventa locales con garantías oficiales.

Los mercados secundarios como StubHub siguen siendo una opción popular para quienes buscan ubicaciones específicas o entradas para los partidos más demandados.

Antes de pagar, revisa siempre los términos y condiciones de la plataforma.