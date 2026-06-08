A finales de septiembre Sevilla cobra vida y, para locales y visitantes, destacan las corridas de toros en la emblemática Maestranza.

Aunque hay corridas de marzo a octubre, las más esperadas se concentran en la Feria de San Miguel.

GOAL te ofrece toda la información esencial: cómo comprar entradas, precios y puntos de venta.

Próximo calendario de corridas de toros en Sevilla 2026

Fecha Evento y toreros Entradas Jueves 11 de junio de 2026 Corpus Christi: Novillada (jóvenes promesas de la tauromaquia) - Manuel Olivero, Nacho Torrejón y Sergio Rollón. Entradas Finales de junio – julio de 2026 (jueves) Ciclo Noches de Verano: Novilladas sin picadores. Funciones nocturnas (21:00) con jóvenes aprendices. Entradas Jueves 24 de septiembre de 2026 Feria de San Miguel: Novillada - Olga Casado, Garibay y Domínguez Entradas Viernes 25 de septiembre de 2026 Feria de San Miguel: Corrida de toros – José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega Entradas Sábado 26 de septiembre de 2026 Feria de San Miguel: Corrida de toros - Con Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado Entradas Domingo 27 de septiembre de 2026 Feria de San Miguel (Gran Final): Corrida de toros – Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez Entradas

¿Qué es la tauromaquia?

A mediados de octubre de 2026: Festival benéfico Entradas

Nació en las plazas de los pueblos españoles y se formalizó con la construcción de la plaza de toros de Ronda a finales del siglo XVIII. Desde entonces, sigue un ritual fijo: salida del toro, picador, banderilleros y, por último, el matador.

Hoy Andalucía cuenta con más de 70 plazas de toros, y Sevilla —por su arraigada tradición— es uno de los destinos principales para vivir este ritual.

La Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla es una de las más antiguas y prestigiosas del mundo.

¿Cuáles son los principales eventos taurinos de Sevilla en 2026?

Aunque no hay corridas todos los días, la temporada oficial va de finales de marzo a octubre de 2026.

Los carteles más destacados se concentran en dos fiestas clave: la Feria de Abril y la Feria de San Miguel.

Feria de Abril (21-26 de abril de 2026): Inmediatamente después de la Semana Santa, esta feria ofrece corridas diarias con los carteles más selectos y el ganado de mayor renombre.

Inmediatamente después de la Semana Santa, esta feria ofrece corridas diarias con los carteles más selectos y el ganado de mayor renombre. Feria de San Miguel (finales de septiembre): Esta gran final de la temporada taurina se celebra el 25, 26 y 27 de septiembre de 2026.

¿Cuánto cuestan las entradas para las corridas de toros de Sevilla en 2026?

Los precios varían según el evento (Feria de Abril o Feria de San Miguel), los matadores y tu ubicación en la plaza.

Los precios de venta al público suelen estar entre 14 € y 30 € para eventos menores (novilladas) y entre 32 € y más de 200 € para las corridas más destacadas de las fiestas. Debido a la alta demanda turística, los precios pueden fluctuar rápidamente.

Cada plaza se divide en tres zonas, con precios distintos en cada una:

Zona de sombra: Los asientos más codiciados y caros.

Los asientos más codiciados y caros. Sol y sombra: al principio recibe sol, pero luego se protege con la sombra.

al principio recibe sol, pero luego se protege con la sombra. Zona de sol: Los asientos más económicos, expuestos al resplandor y al calor, pueden afectar tu visión y comodidad.

¿Cómo comprar entradas para las corridas de toros de Sevilla 2026?

Comprar en taquilla puede ser complicado si esperas.

Si dejas la compra de entradas para última hora, podrías pasar horas en la fila, tener dificultades para elegir buen sitio o encontrar todo agotado.

Las entradas salen a la venta tan pronto como se programan las corridas y las fechas oficiales se publican a principios de año. Cuanto antes compres tus entradas para la corrida, mayores serán tus posibilidades de elegir los mejores asientos.

Comprar por Internet es más práctico: evitas colas y eliges con calma.

Además, puedes revisar con calma el plano de la plaza y elegir las entradas que mejor se adapten a tu presupuesto. Conocer con antelación la fecha y hora de la corrida te permite planificar otras actividades en Sevilla sin contratiempos de última hora.

¿Cuál es el formato de las corridas de toros en Sevilla?

En una corrida tradicional participan 6 toros y 3 matadores.

Cada matador lidia dos toros, y el evento dura entre 90 y 150 minutos (2-2,5 h).

Los principales participantes que verás en la plaza son:

Matadores: Protagonistas de la corrida, visten el traje de luces bordado en oro. Dirigen las embestidas del toro y, al final, lo derrotan de forma estética. Son atletas y artistas, con agilidad, gracia y coordinación.

Protagonistas de la corrida, visten el traje de luces bordado en oro. Dirigen las embestidas del toro y, al final, lo derrotan de forma estética. Son atletas y artistas, con agilidad, gracia y coordinación. Picadores: Son los aliados clave del matador y actúan solo en la primera fase. A caballo y con una pica, prueban la fuerza del toro y señalan su lado más débil.

Son los aliados clave del matador y actúan solo en la primera fase. A caballo y con una pica, prueban la fuerza del toro y señalan su lado más débil. Banderilleros: Acompañan al matador durante toda la corrida. Al entrar el toro, agitan el capote para atraerlo mientras el matador evalúa su temperamento. Visten traje de luces bordado en plata o negro.

Acompañan al matador durante toda la corrida. Al entrar el toro, agitan el capote para atraerlo mientras el matador evalúa su temperamento. Visten traje de luces bordado en plata o negro. Mozo de espadas: Asiste al matador desde el pasillo, le entrega las espadas y prepara su equipo antes y durante la corrida.

¿Dónde se celebran las corridas de toros en Sevilla?

Las corridas de toros de Sevilla se celebran en La Maestranza, con una historia que comienza en el siglo XVIII.

Es una de las plazas más antiguas e importantes de España, declarada bien de interés cultural. Bizet la inmortalizó en su ópera Carmen, y se la conoce como la «Catedral del Toreo».

Con capacidad para 14 000 espectadores, su excelente acústica permite oír cada detalle. Si el torero brilla, el público lo alza en volandas y lo saca por la Puerta del Príncipe.