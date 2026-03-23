Cómo comprar entradas para la Serie A 2026: precios, próximos partidos, información sobre los estadios y mucho más

Conocida por su rica historia, su estilo de juego técnico, su rigor defensivo y su apasionada afición, la Serie A se ha situado sistemáticamente entre las ligas más fuertes del fútbol mundial.
La Serie A es el hogar de varios de los clubes más exitosos y reconocidos del fútbol, entre ellos la Juventus, el Inter de Milán y el AC Milan. Estos equipos han desempeñado un papel clave en la historia del fútbol europeo.
Se prevé otra temporada espectacular de la Serie A, así que deja que GOAL te guíe para que puedas hacer realidad tus sueños futbolísticos consiguiendo una entrada para un partido de la Serie A esta temporada, incluyendo dónde comprarlas y los precios actuales.
Próximos partidos de la Serie A 2026
|Jornada
|Fecha y hora (local)
|Calendario
|Lugar (Estadio)
|Entradas
|31
|Sábado, 4 de abril - 15:00
|Sassuolo vs. Cagliari
|Estadio Mapei
|Entradas
|31
|Sábado, 4 de abril - 18:00
|Verona vs. Fiorentina
|Bentegodi
|Entradas
|31
|Sábado, 4 de abril - 20:45
|Lazio vs. Parma
|Estadio Olímpico
|Entradas
|31
|Dom, 5 de abril - 15:00
|Cremonese vs. Bolonia
|Estadio Giovanni Zini
|Entradas
|31
|Dom, 5 de abril - 18:00
|Pisa vs. Torino
|Arena Garibaldi
|Entradas
|31
|Dom, 5 de abril - 20:45
|Inter de Milán vs. AS Roma
|San Siro
|Entradas
|31
|Lunes, 6 de abril - 15:00
|Udinese vs. Como
|Estadio Bluenergy
|Entradas
|31
|Lunes, 6 de abril - 18:00
|Lecce vs. Atalanta
|Estadio Via del Mare
|Entradas
|31
|Lunes, 6 de abril - 18:00
|Juventus vs. Génova
|Estadio Allianz
|Entradas
|31
|Lunes, 6 de abril - 20:45
|Nápoles vs. AC Milan
|Estadio Diego Maradona
|Entradas
|32
|Vie, 10 de abril - 20:45
|AS Roma vs. Pisa
|Estadio Olímpico
|Entradas
|32
|Sábado, 11 de abril - 15:00
|Cagliari vs. Cremonese
|Unipol Domus
|Entradas
|32
|Sábado, 11 de abril - 15:00
|Torino vs. Verona
|Olimpico Grande Torino
|Entradas
|32
|Sábado, 11 de abril - 18:00
|AC Milan vs. Udinese
|San Siro
|Entradas
|32
|Sábado, 11 de abril - 20:45
|Atalanta vs. Juventus
|Estadio Gewiss
|Entradas
|32
|Dom, 12 de abril - 12:30
|Génova vs. Sassuolo
|Luigi Ferraris
|Entradas
|32
|Dom, 12 de abril - 15:00
|Parma vs. Nápoles
|Ennio Tardini
|Entradas
|32
|Dom, 12 de abril - 18:00
|Bolonia vs. Lecce
|Renato Dall'Ara
|Entradas
|32
|Dom, 12 de abril - 20:45
|Como vs. Inter de Milán
|G. Sinigaglia
|Entradas
|32
|Lunes, 13 de abril - 20:45
|Fiorentina vs. Lazio
|Artemio Franchi
|Entradas
|33
|Vie, 17 de abril - 18:30
|Sassuolo vs. Como
|Estadio Mapei
|Entradas
|33
|Viernes, 17 de abril - 20:45
|Inter de Milán vs. Cagliari
|San Siro
|Entradas
|33
|Sábado, 18 de abril - 15:00
|Udinese vs. Parma
|Estadio Bluenergy
|Entradas
|33
|Sábado, 18 de abril - 18:00
|Nápoles vs. Lazio
|Estadio Diego Maradona
|Entradas
|33
|Sábado, 18 de abril - 20:45
|AS Roma vs. Atalanta
|Estadio Olímpico
|Entradas
|33
|Dom, 19 de abril - 12:30
|Cremonese vs. Torino
|Estadio Giovanni Zini
|Entradas
|33
|Dom, 19 de abril - 15:00
|Verona vs. AC Milan
|Bentegodi
|Entradas
|33
|Dom, 19 de abril - 18:00
|Pisa vs. Génova
|Arena Garibaldi
|Entradas
|33
|Dom, 19 de abril - 20:45
|Juventus vs. Bolonia
|Allianz Stadium
|Entradas
|33
|Lunes, 20 de abril - 20:45
|Lecce vs. Fiorentina
|Estadio Via del Mare
|Entradas
|34
|Vie, 24 de abril - 20:45
|Nápoles vs. Cremonese
|Estadio Diego Maradona
|Entradas
|34
|Sábado, 25 de abril - 15:00
|Parma vs. Pisa
|Ennio Tardini
|Entradas
|34
|Sábado, 25 de abril - 18:00
|Bolonia vs. AS Roma
|Renato Dall'Ara
|Entradas
|34
|Sábado, 25 de abril - 20:45
|Verona vs. Lecce
|Bentegodi
|Entradas
|34
|Dom, 26 de abril - 12:30
|Fiorentina vs. Sassuolo
|Artemio Franchi
|Entradas
|34
|Dom, 26 de abril - 15:00
|Génova vs. Como
|Luigi Ferraris
|Entradas
|34
|Dom, 26 de abril - 18:00
|Torino vs. Inter de Milán
|Olimpico Grande Torino
|Entradas
|34
|Dom, 26 de abril - 20:45
|AC Milan vs. Juventus
|San Siro
|Entradas
|34
|Lunes, 27 de abril - 18:30
|Cagliari vs. Atalanta
|Unipol Domus
|Entradas
|34
|Lunes, 27 de abril - 20:45
|Lazio vs. Udinese
|Estadio Olímpico
|Entradas
¿Cómo comprar entradas para la Serie A?
Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Serie A, desde entradas para un solo partido hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad adicionales.
Para comprar entradas para la Serie A, el método más fiable es visitar las páginas web oficiales de los clubes, donde deberás dirigirte a la sección «Entradas».
Si las entradas están agotadas en los canales oficiales o si quieres asegurarte los asientos antes de la venta oficial o conseguir entradas de última hora, quizá te interese recurrir a revendedores como Viagogo.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Serie A?
El precio de las entradas para la Serie A varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios diferenciados según grupos de edad, incluyendo categorías de adultos, jóvenes y mayores, pero estos tramos difieren de un club a otro, y las entradas más baratas parten de 40 €en las páginas de reventa.
Además de esos factores, la ubicación de los asientos dentro del estadio influye considerablemente en el precio de las entradas, ya que las localidades con mejores vistas suelen ser las más caras. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, de modo que los encuentros estrella contra rivales de renombre, como el derbi de Milán (AC Milan contra Inter de Milán) y el derbi de Roma (Roma contra Lazio), se sitúan en el nivel más alto, con precios que aumentan en consecuencia.
A continuación, GOAL te muestra los clubes de la Serie A 2025-2026, sus estadios, los rangos de precios previstos para las entradas de los partidos, así como los precios iniciales de los abonos de temporada.
Clubes de la Serie A 2025-26 por precio de las entradas
|Club
|Estadio
|Rango de precios de las entradas (adultos)
|Abonos (adultos)
|Atalanta
|Estadio Gewiss
|13 € - 100 €
|Desde 340 €
|Bolonia
|Estadio Renato Dall'Ara
|18 € - 130 €
|Desde 325 €
|Cagliari
|Unipol Domus
|12 € - 100 €
|Desde 300 €
|Como
|Estadio Giuseppe Sinigaglia
|9 € - 28 €
|Desde 390 €
|Cremonese
|Estadio Giovanni Zini
|12 € - 45 €
|Desde 300 €
|Fiorentina
|Estadio Artemio Franchi
|20 € - 70 €
|Desde 350 €
|Génova
|Estadio Luigi Ferraris
|15 € - 50 €
|Desde 240 €
|Hellas Verona
|Estadio Marcantonio Bentegodi
|12 € - 28 €
|Desde 145 €
|Inter de Milán
|San Siro
|30 € - 275 €
|Desde 399 €
|Juventus
|Estadio de la Juventus
|30 € - 105 €
|Desde 529 €
|Lazio
|Estadio Olímpico
|20 € - 80 €
|Desde 529 €
|Lecce
|Estadio Via del Mare
|9 € - 50 €
|Desde 305 €
|AC Milan
|San Siro
|20 € - 250 €
|Desde 430 €
|Nápoles
|Estadio Diego Armando Maradona
|10 € - 90 €
|Desde 280 €
|Parma
|Estadio Ennio Tardini
|15 € - 55 €
|Desde 260 €
|Pisa
|Arena Garibaldi – Estadio Romeo Anconetani
|Por confirmar
|Desde 205 €
|Roma
|Estadio Olímpico
|25 € - 80 €
|Desde 277 €
|Sassuolo
|Estadio Mapei – Città del Tricolore
|20 € - 100 €
|Desde 180 €
|Turín
|Estadio Olímpico Grande Torino
|20 € - 60 €
|Desde 245 €
|Udinese
|Estadio Friuli
|10 € - 60 €
|Desde 250 €