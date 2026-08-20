Cómo comprar entradas para la Scottish Premiership 2026/27: próximos partidos, precio de las entradas, información sobre los estadios y más

Fuimos testigos de uno de los finales más emocionantes de la historia de la Scottish Premiership a principios de este año y, para añadir aún más suspense, ni siquiera fue la habitual carrera a dos del 'Old Firm'. Súmate a la acción de esta temporada reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.

En un día de mayo no apto para cardíacos, el Celtic marcó dos goles en los últimos minutos contra el Hearts en Celtic Park para negar al conjunto de Edimburgo su primer título de liga desde 1960. Para aumentar la angustia del Hearts, había liderado la clasificación durante casi 8 meses.

Ahora, los Bhoys, bajo la dirección de Martin O'Neill, aspiran a conquistar una sexta liga consecutiva, o increíblemente, la 15.ª en las últimas 16 temporadas. El fútbol escocés no gira solo en torno al Celtic, por supuesto, y hay muchas oportunidades de ver a cualquiera de los doce equipos de la Premiership saltar al campo.

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Próximos partidos destacados de la Scottish Premiership

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas sáb., 29 de ago. (15:00) Celtic vs Falkirk Celtic Park (Glasgow) Entradas dom., 30 de ago. (15:00) Dundee vs Hibernian Dens Park (Dundee) Entradas dom., 30 de ago. (15:00) St. Mirren vs Motherwell SMiSA Stadium (Paisley) Entradas mié., 2 de sept. (19:45) Celtic vs Aberdeen Celtic Park (Glasgow) Entradas mié., 2 de sept. (19:45) Dundee vs St. Johnstone Dens Park (Dundee) Entradas mié., 2 de sept. (19:45) Motherwell vs Dundee United Fir Park (Motherwell) Entradas sáb., 5 de sept. (15:00) Rangers vs Motherwell Ibrox Stadium (Glasgow) Entradas sáb., 19 de sept. (15:00) St. Mirren vs Dundee United SMiSA Stadium (Paisley) Entradas sáb., 19 de sept. (15:00) Dundee vs Motherwell Dens Park (Dundee) Entradas dom., 20 de sept. (12:00) Celtic vs Rangers Celtic Park (Glasgow) Entradas

Cómo comprar entradas para la Scottish Premiership

Las entradas oficiales para los partidos de la Scottish Premiership pueden comprarse directamente en las plataformas de venta o en las taquillas de cada club local. La liga no utiliza un portal centralizado de venta de entradas; en su lugar, cada uno de los 12 clubes miembros controla y gestiona sus propias ventas.

Las entradas suelen salir a la venta entre dos y cuatro semanas antes de la fecha programada del partido. Como los abonados representan la gran mayoría de las localidades de los estadios, el inventario restante se libera en niveles de prioridad claros y escalonados:

Primero para abonados / socios del club: hasta 3-4 semanas antes del partido, las plataformas suelen abrir ventanas exclusivas de compra o reserva para los abonados, para comprar asientos adicionales, y para los socios oficiales del club.

Venta general al público: si quedan entradas, se ponen a disposición del público general aproximadamente entre 1 y 2 semanas antes del inicio del partido.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para partidos de la Scottish Premiership en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento por canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Scottish Premiership?

Las entradas oficiales generales para adultos en la Scottish Premiership suelen costar entre 20 y 50 £, aunque en los partidos de alto perfil los precios estándar pueden duplicarse o incluso triplicarse.

La mayoría de los clubes divide sus partidos en casa en dos o tres categorías según la demanda, lo que determina el precio base de la entrada:

Categoría A (partidos premium): son encuentros de alta demanda contra el Celtic o el Rangers, así como rivalidades locales como el derbi de Edimburgo entre el Hearts y el Hibernian.

Categoría B/C (partidos estándar): partidos rutinarios de liga contra el resto de clubes de la máxima categoría.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o sitios de reventa secundarios como Ticombo para comprobar la disponibilidad actual.

Récords y estadísticas de la Scottish Premiership

La rivalidad entre el Celtic y el Rangers, conocida como el Old Firm, representa el periodo sostenido más largo de dominio nacional en el fútbol mundial. El Celtic lidera la clasificación con 56 títulos de liga, mientras que el Rangers le sigue muy de cerca con 55.

Títulos de liga consecutivos: Celtic y Rangers comparten el récord de 9 títulos de liga seguidos. El Celtic lo logró dos veces, entre 1965 y 1974 y entre 2011 y 2020, mientras que el Rangers lo consiguió entre 1988 y 1997.

Los 41 años de sequía: el Hearts estuvo cerca durante la campaña 2025/26, pero ningún club fuera del Old Firm ha ganado el campeonato de liga desde 1985, cuando Alex Ferguson llevó al Aberdeen al título.

Más puntos en una temporada: el Celtic tiene la marca de referencia definitiva, con 103 puntos en la campaña 2001-02 bajo la dirección de Martin O'Neill.

Menos puntos en una temporada: el ya desaparecido Gretna FC ostenta el récord más bajo, con solo 13 puntos en la temporada 2007-08.

Estadios y sedes de la Scottish Premiership

Club Estadio y ubicación Capacidad Celtic Celtic Park (Glasgow) 60.411 Rangers Ibrox Stadium (Glasgow) 51.700 Aberdeen Pittodrie Stadium (Aberdeen) 20.866 Hibernian Easter Road Stadium (Edinburgh) 20.250 Heart of Midlothian Tynecastle Park (Edinburgh) 19.852 Kilmarnock BBSP Stadium (Kilmarnock) 18.128 Dundee United Tannadice Park (Dundee) 14.223 Motherwell Fir Park (Motherwell) 13.677 Dundee FC Dens Park (Dundee) 11.850 St Johnstone McDiarmid Park (Perth) 10.696 St Mirren SMiSA Stadium (Paisley) 7.937 Falkirk Falkirk Stadium (Falkirk) 7.937



