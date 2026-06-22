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Cómo comprar entradas para la ronda de 32 de EE. UU.: precios de la selección masculina de fútbol de EE. UU. en el Mundial, información sobre el Levi's Stadium y entradas de reventa

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Estados Unidos se ha clasificado para los octavos de final del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Como ganadores del Grupo D, Estados Unidos se medirá al tercero de los grupos B, E, F, I o J, surgido de la repesca.

Entre los posibles rivales están Suecia, Costa de Marfil y Senegal.

¿Cuándo juega Estados Unidos en los dieciseisavos de final del Mundial?

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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final
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¿Cómo comprar entradas para el partido de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial?

Los principales sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y TBC?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos, los precios arrancan en 60 dólares para algunos niveles de aficionados, mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares; en reventa los montos suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Etapa / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos de alta demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225 $ – 540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

9–11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490–7 875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Estados Unidos vs. (por confirmar) en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de EE. UU. vs. por confirmar

EE. UU. vs. por confirmar: enfrentamientos recientes

Clasificación de EE. UU. vs. TBC

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