Dubái es una ciudad conocida por llevar al límite las fronteras de lo posible, y en ningún lugar queda eso más claro que en La Perle by Dragone.

Ubicada en el corazón de Al Habtoor City, es una obra maestra acuática que desafía la gravedad y que ha redefinido el entretenimiento en Oriente Medio.

Creada por el legendario director artístico Franco Dragone, célebre por su trabajo con Cirque du Soleil, La Perle Dubai combina acrobacias impresionantes con tecnología de vanguardia, todo ello en torno a un escenario acuático de 270 grados que pasa de seco a mojado en cuestión de segundos.

GOAL tiene todas las fechas más recientes del espectáculo, los precios de entradas más competitivos y los lugares más fiables para comprar por internet ahora mismo, para asegurarte de que no te pierdes este espectacular viaje acuático.

¿Cuándo es La Perle Dubai by Dragone?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas Mié - dom: 18:30 y 21:00 La Perle by Dragone Live Show Al Habtoor City, Dubái Entradas

¿Dónde comprar entradas para La Perle Dubai?

La forma más segura y eficaz de comprar entradas para La Perle es a través del socio oficial de venta de entradas, Platinumlist.

Esta plataforma ofrece disponibilidad en tiempo real y te permite elegir tus asientos concretos desde un mapa digital del teatro. Comprar a través del enlace oficial garantiza que pagas el precio correcto sin los recargos ocultos que suelen encontrarse en sitios de terceros no verificados.

Aunque técnicamente puedes comprar entradas en la taquilla situada dentro de Al Habtoor City, desaconsejamos seriamente esperar hasta el día del espectáculo. La Perle suele agotar entradas con frecuencia, especialmente en las zonas más asequibles.

Si reservas por internet con antelación, no solo aseguras tu plaza, sino que además a menudo accedes a descuentos exclusivos online y ofertas anticipadas que no están disponibles en taquilla. Además, llevar una entrada electrónica en el móvil hace que la entrada al recinto la noche de la función sea mucho más fluida.

¿Cuánto cuestan las entradas para La Perle Dubai?

La Perle ofrece un sistema de asientos por categorías diseñado para adaptarse a todos los presupuestos. El teatro está diseñado con solo 14 filas, lo que significa que incluso las entradas más asequibles ofrecen una vista fantástica del escenario de 270 grados. Queremos centrarnos en las categorías Bronze y Silver como las opciones con mejor relación calidad-precio para los aficionados que quieran vivir la magia sin pagar un precio desorbitado.

Bronze (opción más barata): Desde 220 AED . Son las entradas más económicas y normalmente están situadas en los extremos derecho e izquierdo del escenario. Ofrecen una perspectiva increíble de las acrobacias aéreas y los saltos acuáticos por una fracción del coste.

Desde . Son las entradas más económicas y normalmente están situadas en los extremos derecho e izquierdo del escenario. Ofrecen una perspectiva increíble de las acrobacias aéreas y los saltos acuáticos por una fracción del coste. Silver: Desde 270 AED . Estos asientos están situados en una zona central y ofrecen una excelente vista panorámica de todo el escenario acuático y de la esfera de las motocicletas.

Desde . Estos asientos están situados en una zona central y ofrecen una excelente vista panorámica de todo el escenario acuático y de la esfera de las motocicletas. Gold: Desde 380 AED . Estos asientos preferentes están situados más cerca del escenario, colocándote de lleno en la zona de salpicaduras en algunos de los momentos más impactantes del espectáculo.

Desde . Estos asientos preferentes están situados más cerca del escenario, colocándote de lleno en la zona de salpicaduras en algunos de los momentos más impactantes del espectáculo. Platinum: Desde 570 AED . Esta categoría incluye servicio de aparcacoches y acceso a la sala VIP con aperitivos y bebidas gratuitos antes del espectáculo.

Desde . Esta categoría incluye servicio de aparcacoches y acceso a la sala VIP con aperitivos y bebidas gratuitos antes del espectáculo. VIP: Desde 810 AED. La experiencia de lujo definitiva. Incluye asientos premium, un vale de 50 AED para merchandising y acceso completo a la sala VIP con propuestas gourmet.

Para quienes buscan una velada completa, el paquete Dinner & Show Package es una oferta especialmente atractiva. Desde aproximadamente 414 AED, puedes combinar una entrada Silver con una comida de tres platos en uno de los restaurantes emblemáticos de Al Habtoor City, como BQ French Kitchen o World Cut Steakhouse. A menudo, esta es la forma más inteligente de mejorar la experiencia manteniendo los costes bajo control.

Todo lo que necesitas saber sobre Al Habtoor City

Al Habtoor City es un enorme enclave de lujo situado a orillas del Dubai Water Canal. El teatro de La Perle, construido a medida, está enclavado entre tres hoteles de primer nivel: el Hilton Dubai Al Habtoor City, V Hotel Dubai y Habtoor Palace Dubai. Esto hace que el recinto sea muy fácil de encontrar y ofrece una gran cantidad de opciones para comer antes y después del espectáculo.

Si vas en coche, el recinto está situado junto a Sheikh Zayed Road (E11). Sigue las indicaciones hacia Al Habtoor City: hay servicio de aparcacoches en la entrada del teatro, gratuito para los poseedores de entradas VIP y Platinum, y abundantes plazas de aparcamiento de pago de la RTA en los alrededores. Para quienes utilicen el Metro de Dubái, la estación más cercana es Business Bay, en la Línea Roja. Desde allí, hay un corto trayecto de 5 minutos en taxi o un paseo de 15 minutos junto al canal hasta el teatro.

El código de vestimenta de La Perle es smart casual. Aunque no necesitas un esmoquin, evita la ropa de playa o las chanclas para garantizar un acceso sin problemas. Recomendamos llegar al menos entre 45 y 60 minutos antes de que empiece el espectáculo. Así tendrás tiempo de sobra para recoger cualquier recuerdo físico, tomar algo en el bar del teatro y acomodarte en tu asiento antes de que 2,7 millones de litros de agua empiecen a inundar el escenario. Recuerda que, una vez comienza el espectáculo, a quienes lleguen tarde solo se les permite entrar durante una pausa adecuada de la función para evitar molestar a los artistas y al resto de asistentes.