Cómo comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la AFC 2026: partidos en Yeda, próximas fechas, precios y más

La máxima competición de clubes de Asia llega a su punto álgido. La final dela AFC Champions League Elite (ACLE) se celebra en Yeda (Arabia Saudí), donde los equipos aún en liza se juegan la supremacía en un torneo eliminatorio.

Tras intensos duelos en las zonas de Occidente y Oriente, solo quedan cuatro equipos. Las semifinales ya están en juego y el local Al-Ahli espera en la final. Si buscas entradas de última hora para las ‘semis’ o planeas tu viaje a la gran final, GOAL tiene las últimas noticias sobre el cuadro, la logística del recinto y las mejores plataformas para asegurar tu asiento.

Calendario y resultados de la final de la ACLE 2026

El Al-Ahli Saudi FC se clasificó el 20 de abril tras una emocionante victoria, y esta noche se define el otro finalista.

Fecha y hora Partido Lugar / Estado Entradas 21 de abril de 2026 (18:15) Semifinal 2: Machida Zelvia vs Shabab Al Ahli Estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal Entradas 25 de abril de 2026 (19:15) Gran final: Al-Ahli vs. Ganador de la SF2 Ciudad Deportiva Rey Abdullah Entradas

¿Dónde comprar entradas para la Liga de Campeones de la AFC?

Para una mejor experiencia el día del partido, compre solo en plataformas oficiales. La demanda es muy alta, pues el Al-Ahli juega la final en su ciudad.

Venta oficial: Las entradas se gestionan a través de WeBook , socio oficial de los principales eventos deportivos de Arabia Saudí.

Las entradas se gestionan a través de , socio oficial de los principales eventos deportivos de Arabia Saudí. En el mercado secundario, para quienes buscan entradas premium agotadas, Ticombo ofrece reventa verificada.

Consejo: evita las cuentas no verificadas y los vendedores ambulantes; las entradas de la final usan códigos QR dinámicos vinculados a cuentas de usuario, y solo las plataformas oficiales garantizan el acceso.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la ACLE?

Aunque la AFC busca que sean accesibles, los precios de la Gran Final han subido por el factor «equipo local» tras la clasificación del Al-Ahli.

Categoría 3 (general): 100–150 SAR .

. Categoría 2 (nivel medio): entre 250 y 500 SAR por vistas centrales.

entre por vistas centrales. Categoría 1 (Premium): Superan los 750 SAR y ofrecen los mejores asientos de la zona inferior.

En reventa, las entradas para la final rondan los 240 dólares (unos 900 SAR), reflejo de la alta demanda para este histórico partido.

¿Cómo puedo conseguir entradas premium para la final de la ACLE?

Para una experiencia de lujo en la «Joyas Brillantes» (King Abdullah Sports City), los paquetes de hospitalidad ofrecen el máximo confort:

Palcos VIP: asientos acolchados, acceso exclusivo a la sala VIP y catering de alta gama. Precios desde 400 hasta 600 dólares.

asientos acolchados, acceso exclusivo a la sala VIP y catering de alta gama. Precios desde dólares. Palcos privados: perfectos para empresas o familias numerosas, con las mejores vistas del estadio.

¿Qué se puede esperar de la Gran Final en Yeda?

El estadio Rey Abdullah, con capacidad para 60 000 personas, atrapa el sonido y garantiza un ambiente ensordecedor para la final del Al-Ahli.

Además, las Fan Zones ofrecerán comida local, actividades interactivas y entretenimiento desde cuatro horas antes del pitido inicial. Viste con modestia y recuerda que el estadio es un espacio libre de humo y alcohol.