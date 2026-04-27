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Cómo comprar entradas para la final de la FA Cup 2026: Manchester City vs. Chelsea, precios, información y más

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Cómo conseguir entradas para uno de los mayores eventos deportivos del año

El sábado 16 de mayo el Manchester City recibe al Chelsea en Wembley. Será una final de la FA Cup entre dos grandes del fútbol inglés, que lucharán por el último trofeo nacional de la temporada.

El City, segundo en la Premier, busca su cuarto título seguido en la competición, mientras que el Chelsea, sexto, aspira a su primer gran trofeo con el proyecto actual.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Final de la FA Cup: Manchester City vs Chelsea - 16 demayo.Reservar entradas

¿Cuándo es la final de la FA Cup 2026?

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Cómo comprar entradas para la final de la FA Cup de 2026

Al ser el partido más importante del calendario nacional inglés, las entradas se distribuyen principalmente entre los abonados y socios de ambos clubes finalistas. 

Premier League
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CHE
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NFO
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Everton
EVE
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Manchester City
MCI

Las entradas asignadas a ambos clubes ya se agotaron.

Aquí puedes reservar las tuyas:

  • Canales oficiales: taquillas del Manchester City y del Chelsea FC (entradas agotadas).
  • Mercados secundarios: las plataformas de reventa verificadas, como StubHub y LiveFootballTickets, son las únicas opciones que quedan para las localidades del público general.
  • Las entradas de categoría 1 en zona central rondan las 800-1500 £, y las experiencias de hospitalidad en Club Wembley superan las 4000 £.

¿Cuánto costarán las entradas para la final de la FA Cup de 2026?

Como es habitual, la demanda sube a medida que avanza la competición y alcanza su pico en la final de mayo.

Los precios del año pasado en Wembley fueron los siguientes:

Sección Final
Asientos Premium de nivel 2255 £
Categoría 1175 £
Categoría 2125 £
Categoría 375 £
Categoría 4Categoría 5: 50 £

Hay descuentos para mayores de 65 años, niños hasta 16 años y jóvenes de 17 a 21 años.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles para la final de la FA Cup de 2026?

Para la final de la FA Cup, Experiences by Wembley Stadium ofrece a los aficionados la mejor experiencia posible el día del partido. 

Los socios disfrutan de acceso prioritario a entradas para conciertos, la NFL y el boxeo, entre otros eventos. Existen seis niveles de afiliación, desde 2.730 £ hasta 13.458 £:

  • Círculo Interior
  • Círculo Central
  • Número Nueve
  • Bobby Moore
  • One Twenty
  • Palco privado

¿Qué esperar de la final de la FA Cup 2026?

El Manchester City llega como favorito tras alcanzar su cuarta final consecutiva, récord en la competición. El equipo de Pep Guardiola se clasificó el 25 de abril con una agónica victoria 2-1 sobre el Southampton. 

El Chelsea, sin embargo, ha recuperado su esencia copera. Los Blues superaron una tensa semifinal contra el Leeds United el 26 de abril gracias a un gol de Enzo Fernández que les dio el 1-0 y el pase a la final. 

Aunque el City dominó su último duelo liguero con un 3-0 el 12 de abril, el Chelsea puede aferrarse al 1-1 logrado en el Etihad el 4 de enero. 

¿Quiénes son los últimos ganadores de la FA Cup?

AñoGanadorSubcampeónResultado
2025Crystal PalaceManchester City1-0
2024Manchester UnitedManchester City2-1
2023Manchester CityManchester United 2-1
2022LiverpoolChelsea6-5 (penaltis)
2021Leicester CityChelsea1-0
2020ArsenalChelsea2-1
2019Manchester CityWatford6-0
2018ChelseaManchester United 1-0
2017ArsenalChelsea2-1
2016Manchester UnitedCrystal Palace2-1 (prórroga)

Final de la FA Cup: Manchester City vs. Chelsea - 16 demayo. Reserva tus entradas.