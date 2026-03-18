Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Rey 2026: precios del Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, información sobre el Estadio de La Cartuja y mucho más

125 clubes españoles comenzaron la temporada soñando con la gloria de la Copa del Rey, pero solo dos de ellos seguirán con la mirada puesta en el trofeo en el Estadio de La Cartuja el 4 de abril

Se prevé que sea una cita ineludible, con una brillante constelación de talentos saltando al campo. Desde que la final de la Copa del Rey se trasladó a su sede permanente en Sevilla, ha contado con una asistencia habitual de más de 50 000 espectadores.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información sobre cómo comprar entradas para la final de la Copa del Rey, incluyendo su precio, dónde puedes adquirirlas y mucho más.

¿Cuándo es la final de la Copa del Rey 2026?

Cuándo Sábado, 4 de abril de 2026 Inicio 21:00 CET (20:00 GMT) Equipos Atlético de Madrid vs Real Sociedad Lugar Estadio La Cartuja, Sevilla, España Entradas Entradas

Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Rey

Los dos clubes que disputan la final de la Copa del Rey pondrán a la venta las entradas a través de sus respectivas páginas web oficiales.

Ten en cuenta que el aforo es limitado y que la demanda suele superar la oferta disponible. La asistencia media a las últimas finales de la Copa del Rey en La Cartuja se ha mantenido constantemente en torno a los 55 000 espectadores.

Para la final de 2026, se espera que las entradas oficiales a través de los clubes participantes estén disponibles aproximadamente dos semanas antes del día del partido.

Además, los aficionados pueden adquirir entradas para la final de la Copa del Rey en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas a través de canales alternativos.

Entradas para la final de la Copa del Rey: ¿cuánto cuestan?

Siempre habrá una gran demanda de entradas para la final de la Copa del Rey, especialmente cuando participan los clubes españoles más importantes.

Para la final de 2025, los precios de las entradas oscilaron entre 70 € y 280 €, siendo las secciones más baratas las situadas detrás de las porterías y las más caras las situadas a lo largo de las bandas (Preferencia o Fondo).

Recuerda estar atento a las páginas web oficiales de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también a las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Qué esperar de la final de la Copa del Rey 2026

El Barcelona es el equipo dominante en la Copa del Rey, con un récord de 32 títulos. Tras su dramática victoria en 2025, sigue siendo el equipo a batir, aunque el Athletic de Bilbao y el Real Madrid son siempre rivales de peso.

Muchas estrellas han brillado en el escenario de la Copa del Rey a lo largo de los años, pero ninguna tanto como el genial Lionel Messi. La leyenda argentina sigue ostentando una serie de récords de la Copa del Rey, entre ellos el de más goles marcados en finales (nueve) y el de más finales disputadas (siete).

Los afortunados aficionados que consiguieron entradas para la reciente final de la Copa del Rey en Sevilla sin duda sacaron partido a su inversión. En los últimos cuatro años, tres finales han requerido la prórroga o los penaltis para decidir el ganador del trofeo.

La final del año pasado fue un clásico instantáneo, en el que el Barcelona se impuso al Real Madrid por 3-2 tras la prórroga, gracias a un gol de la victoria en los últimos minutos de Jules Koundé que hizo enloquecer a la afición blaugrana.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la Copa del Rey?

Aquí tienes un resumen de las últimas diez finales de la Copa del Rey:

Año Ganador Subcampeón Puntuación 2025 Barcelona Real Madrid 3-2 (prórroga) 2024 Athletic de Bilbao Mallorca 1-1 (4-2 en los penaltis) 2023 Real Madrid Osasuna 2-1 2022 Real Betis Valencia 1-1 (5-4 en los penaltis) 2021 Barcelona Athletic de Bilbao 4-0 2020 Real Sociedad Athletic de Bilbao 1-0 2019 Valencia Barcelona 2-1 2018 Barcelona Sevilla 5-0 2017 Barcelona Alavés 3-1 2016 Barcelona Sevilla 2-0 (prórroga)

Historia del Estadio La Cartuja

El Estadio La Cartuja es un estadio polivalente situado en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. Inaugurado en 1999 para albergar el Campeonato Mundial de Atletismo, desde entonces se ha convertido en la sede espiritual del fútbol de copa español.

Con una capacidad de aproximadamente 57 000 localidades, La Cartuja es uno de los recintos más grandes y modernos de España. Ha acogido partidos de la Eurocopa 2020, la final de la Copa de la UEFA de 2003 y numerosos encuentros de la selección española.

La temporada 2025/26 marca el octavo año consecutivo en que la final de la Copa del Rey se celebra en La Cartuja, tras un acuerdo a largo plazo con la RFEF para mantener la final en la capital andaluza.

Más allá del fútbol, el estadio ha acogido a artistas musicales legendarios como Madonna, U2, Bruce Springsteen y AC/DC, consolidando su estatus como uno de los principales centros de entretenimiento de Europa.