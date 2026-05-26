Cómo comprar entradas para la final de la Conference League 2026: precios, entradas de última hora y más información

La temporada de la UEFA Conference League concluirá el 27 de mayo de 2026 en Leipzig, cuando dos equipos disputen la final.

El campeón obtendrá un cupo en la fase de grupos de la UEFA Europa League 2026-27.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre las entradas: precios y cómo asegurar tu lugar en esta gran final.

¿Cuándo es la final de la UEFA Conference League 2026?

Fecha Hora de inicio Lugar Entradas Miércoles 27 de mayo Final de la UEFA Conference League: Crystal Palace vs Rayo Vallecano (21:00 CET) Red Bull Arena (Leipzig) Entradas

Cómo comprar entradas para la final de la Conference League 2026

Una parte importante de los 39 700 asientos del Red Bull Arena se pone a disposición directamente de los aficionados y del público en general.

Cada finalista recibe entre 9.000 y 10.000 entradas. El resto se vende al público mundial en UEFA.com/tickets.

La venta y asignación de esas entradas se gestiona directamente con los clubes finalistas tras su clasificación.

También hay entradas de última hora en el mercado secundario, como en StubHub.

Entradas para la final de la Conference League 2025: ¿cuánto cuestan?

Los precios oficiales de las entradas para la final de la UEFA Conference League 2026 van de 25 € a 190 € y se dividen así:

Fans First: 40 € (para aficionados de los finalistas)

40 € (para aficionados de los finalistas) Categoría 3: 65 €

65 € Categoría 2: 140 €

140 € Categoría 1: 190 €.

Consulta los portales oficiales de los clubes y de la UEFA para obtener más información, y sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Qué esperar de la final de la Conference League 2026?

Aunque es la quinta temporada de la competición europea más joven, las finales han sido emocionantes y reñidas, demostrando su valor.

Desde la victoria inaugural de la Roma hasta el triunfo del West Ham en Praga en 2023 y la histórica victoria del Olympiacos en 2024, la Conference League ha dado a los clubes la oportunidad de hacer historia.

Para muchos equipos, la Conference League es la mejor vía para ganar un título y lograr el pase a la Europa League.

Leipzig ya ha vivido grandes noches europeas: acogió el Mundial 2006 y la Euro 2024.

Será la primera vez que el Estadio de Leipzig acoja esta final, ofreciendo un escenario moderno, imponente y ruidoso para los dos equipos.

Dónde alojarse para la final de la Conference League 2026

El Estadio de Leipzig, Alemania (RB Arena), es el hogar del RB Leipzig.

Inaugurado en 2004 en el terreno del antiguo Zentralstadion, cuenta con capacidad para unos 42 000 espectadores en partidos internacionales (39 700 para la final de la Conference League).