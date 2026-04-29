Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Nueva Zelanda 2026: fechas, calendario, precios y más

Los isleños del Pacífico Sur buscan ganar terreno y consolidarse como potencia futbolística. La larga espera de los fieles seguidores de Nueva Zelanda para volver al Mundial ha terminado; ahora cuentan con gran apoyo en Norteamérica.

Su regreso a una Copa del Mundo desde 2010 es muy positivo para los All Whites.

Los kiwis confían en que la tercera sea la vencida: en 1982 perdieron sus tres partidos y, en 2010, empataron los tres.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Nueva Zelanda en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Lunes 15 de junio Irán vs. Nueva Zelanda (18:00) SoFi Stadium (Los Ángeles) Entradas Domingo 21 de junio Nueva Zelanda vs Egipto (18:00) BC Place (Vancouver) Entradas Viernes 26 de junio Nueva Zelanda vs. Bélgica (20:00 h) BC Place (Vancouver) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Nueva Zelanda 2026?

Las principales loterías oficiales (preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Nueva Zelanda 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Nueva Zelanda se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Nueva Zelanda en el Mundial de 2026?

Su primer rival será Irán en Los Ángeles. Los persas cayeron en la fase de grupos en sus seis participaciones anteriores y encajaron seis goles en su debut en Catar 2022, dato que alimenta el optimismo de los All Whites.

Después cruzará la frontera para medirse en Canadá a Egipto, que cuenta con figuras como Mo Salah (Liverpool) y Omar Marmoush (Manchester City). Pese a sus siete títulos de la Copa Africana de Naciones, los Faraones solo han jugado tres Mundiales. Al igual que Nueva Zelanda, Egipto viaja a Norteamérica buscando su primera victoria.

Sobre el papel, el partido más complicado de Nueva Zelanda en la fase de grupos parece ser el último, ya que se quedará en Vancouver para enfrentarse a Bélgica. Los Diablos Rojos han decepcionado en varios torneos recientes, pero en un buen día pueden ganar a cualquier equipo.

¿Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para los partidos de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo de 2026?

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Nueva Zelanda que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son los siguientes:

Partido único

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos, según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuándo se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo tendrá 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: