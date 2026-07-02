El espectacular ascenso de Noruega al primer plano del fútbol alcanza su punto álgido ahora que los escandinavos se preparan para enfrentarse a Brasil, pentacampeona del mundo, en un choque de infarto de octavos de final del Mundial.

Tras casi tres décadas, Noruega vuelve a una fase eliminatoria gracias a su agónica victoria 2-1 sobre Costa de Marfil en la ronda de 32.

Con la creatividad de Martin Ødegaard y la eficacia goleadora de Erling Haaland, esta generación ha demostrado que pertenece al escenario mundial.

Calendario de Noruega en el Mundial 2026

Fecha (hora de inicio) Partido Estadio Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Noruega vs. Irak Estadio Gillette (Foxborough) 4-1 Lunes 22 de junio Noruega vs. Senegal Estadio MetLife (East Rutherford) 3-2 Viernes 26 de junio Noruega vs. Francia Estadio Gillette (Foxborough) 1-4 Martes 30 de junio Octavos de final: Costa de Marfil vs. Noruega Estadio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, Texas 1-2 Domingo 5 de julio Octavos de final: Brasil vs. Noruega Estadio MetLife (Estadio de Nueva York/Nueva Jersey) Comprar entradas

¿Cómo comprar entradas para Noruega en el Mundial 2026?

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está activo y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios controlados.

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El camino de Noruega hacia la final

1. Octavos de final

Rival: Costa de Marfil

Costa de Marfil Martes 30 de junio de 2026, AT&T Stadium (Dallas).

2. Octavos de final

Si Noruega vence a Costa de Marfil, viajará al norte para medirse con el ganador del partido 76 (Brasil vs. Japón).

Posible rival: Brasil o Japón

Brasil o Japón Fecha y sede: sábado 4 de julio de 2026, en el MetLife Stadium (Nueva York–Nueva Jersey).

3. Cuartos de final

Si avanzan, se medirán al ganador del grupo de México, Ecuador, Inglaterra o República Democrática del Congo.

Posible rival: Inglaterra, México, Ecuador o República Democrática del Congo

Inglaterra, México, Ecuador o República Democrática del Congo Fecha y sede: jueves 9 de julio de 2026, SoFi Stadium (Los Ángeles).

4. Semifinales

Si ganan, Erling Haaland y su equipo estarán a un paso de la final y se medirán con el ganador del cuadrante inferior izquierdo.

Posible rival: Francia, Alemania, Argentina o España

Francia, Alemania, Argentina o España Fecha y sede: martes 14 de julio de 2026, AT&T Stadium (Dallas).

5. La final de la Copa del Mundo de la FIFA

Noruega se medirá a la selección que avance desde la parte opuesta del cuadro.

Posible rival: EE. UU., Países Bajos, Bélgica, Italia o Portugal

EE. UU., Países Bajos, Bélgica, Italia o Portugal Fecha y sede: domingo 19 de julio de 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

Entradas para la Copa del Mundo de Noruega 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares en la fase de grupos hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos - Cuartos Semifinales y Final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500–6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Historial de enfrentamientos entre Costa de Marfil y Noruega en la selección masculina absoluta

Sistema métrico Costa de Marfil Noruega Partidos disputados 1 1 Victorias 0 0 Empates 1 1 Goles marcados 1 1

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 39 días. Por primera vez, 48 selecciones competirán y el torneo será organizado por tres países.

Las sedes son:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y sus estadios: