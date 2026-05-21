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Curaçao World Cup 2026 tickets

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Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Curazao 2026: fechas, calendario, precios y más

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T. Chong
L. Bacuna

Curazao hace historia en el Mundial; ¡vívelo este verano!

Curazao debutará el 14 de junio contra Alemania en el NRG Stadium de Houston.

Desde 1930, 84 países han disputado la Copa Mundial de la FIFA. Curazao, el más pequeño en población y superficie, debuta este año.

Las estrellas de esta isla caribeña, conocidas como la «Ola Azul», compensan su falta de estatura con gran espíritu y siempre reciben una cálida acogida.

GOAL te mantendrá al día sobre la venta de entradas para la Copa del Mundo 2026, cómo conseguir tus boletos para los partidos de Curaçao y sus precios.

Calendario de Curazao en el Mundial 2026

La Onda Azul firmó victorias contundentes durante su invicta fase de clasificación. ¿Repetirá espectáculos en el Grupo E de Norteamérica?

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

Domingo, 14 de junio     

Alemania vs. Curaçao          

Estadio NRG, Houston

Entradas

Sábado 20 de junio    

Ecuador vs. Curaçao       

Estadio Arrowhead, Kansas City

Entradas

Jueves 25 de junio     

Curazao vs. Costa de Marfil   

Lincoln Financial Field, Filadelfia

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Curazao?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas para las fases iniciales.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, especialmente para partidos de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Curazao?

La FIFA ha fijado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para algunos niveles de la fase de grupos hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Categoría 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Categoría 4

60 $ - 120 $

150–350 $

400 $ - 2.030 $

Qué esperar de Curazao en el Mundial de 2026

Su ascenso ha sido meteórico: con unos 150 000 habitantes, apenas había ganado seis partidos en las tres campañas previas.

En esta ocasión consiguieron siete triunfos en diez encuentros, mantuvieron el invicto y se aseguraron un lugar en la Copa del Mundo 2026.

Arrancó venciendo 4-1 a Barbados y no miró atrás: goleó 5-1 a Haití y 7-0 a Bermudas.

Gervane Kastaneer lideró la ofensiva con cinco goles, bien secundado por Juninho Bacuna, Kenji Gorre y Rangelo Janga, autores de tres tantos cada uno.

Pese a unos malos resultados en los amistosos a principios de año, Curazao recibió un gran impulso con el regreso de Dick Advocaat como entrenador. El experimentado técnico ganó la Eredivisie con el PSV Eindhoven (1997), la Premier League escocesa con el Rangers (1999 y 2000) y la Copa de la UEFA con el Zenit de San Petersburgo (2008).

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:

País

Estadio (ciudad)

Capacidad

Canadá

BC Place (Vancouver)

54 000


BMO Field (Toronto)

45 000

México

Estadio Banorte (Ciudad de México)

83 000


Estadio Akron (Guadalajara)

48 000


Estadio BBVA (Monterrey)

53 500

Estados Unidos

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

75 000


Estadio Gillette (Foxborough)

65 000


Estadio AT&T (Dallas)

94 000


Estadio NRG (Houston)

72 000


Estadio Arrowhead (Kansas City)

73 000


Estadio SoFi (Inglewood)

70 000


Estadio Hard Rock (Miami)

65 000


Estadio MetLife (East Rutherford)

82 500


Lincoln Financial Field (Filadelfia)

69 000


Levi's Stadium (San Francisco)

71 000


Lumen Field (Seattle)

69 000