Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Canadá 2026: fechas, calendario, precios y más

Aunque el hockey sobre hielo es el deporte más popular de Canadá, en los próximos meses la Hoja de Arce se pondrá los patines por otra razón.

A pocos meses del Mundial, la demanda de entradas crecerá, sobre todo entre los seguidores de los equipos anfitriones.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo cómo puedes asegurarte tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Canadá en el Mundial 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Viernes 12 de junio Canadá vs. Bosnia y Herzegovina BMO Field (Toronto) Entradas Jueves 18 de junio Canadá vs. Catar (15:00) BC Place (Vancouver) Entradas Miércoles 24 de junio Canadá vs. Suiza (12:00 h) BC Place (Vancouver) Entradas

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de 2026 en Canadá?

Fecha Calendario Lugar (Canadá) Entradas 12 de junio de 2026 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina BMO Field, Toronto Entradas 13 de junio de 2026 Australia contra Turquía BC Place, Vancouver Entradas 17 de junio de 2026 Ghana contra Panamá BMO Field, Toronto Entradas 18 de junio de 2026 Canadá vs. Catar BC Place, Vancouver Entradas 20 de junio de 2026 Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field, Toronto Entradas 21 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver Entradas 23 de junio de 2026 Panamá vs. Croacia BMO Field, Toronto Entradas 24 de junio de 2026 Canadá vs. Suiza BC Place, Vancouver Entradas 26 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Bélgica BC Place, Vancouver Entradas 26 de junio de 2026 Senegal contra Irak BMO Field, Toronto Entradas 2 de julio de 2026 Partido de octavos de final BMO Field, Toronto Entradas 2 de julio de 2026 Partido de octavos de final BC Place, Vancouver Entradas

¿Qué podemos esperar de Canadá en el Mundial 2026?

Como anfitrión, debutará el 12 de junio en el BMO Field de Toronto.

Tras la repesca de la UEFA en marzo, el equipo de Jesse Marsch debutará en el Grupo B contra Bosnia-Herzegovina, que accedió al grupo tras una eliminatoria con Italia, Irlanda del Norte y Gales.

Los dos últimos partidos de Canadá en la fase de grupos, contra Catar (18 de junio) y Suiza (24 de junio), se disputarán en el BC Place de Vancouver.

A pesar de sus participaciones en México '86 y Catar '22, los Canucks aún buscan su primera victoria (o empate) en un Mundial. Estar presentes cuando el equipo logre ese hito será histórico para los aficionados, y por eso las entradas se agotan rápido.

¿Cuándo comprar entradas para la Copa del Mundo de Canadá 2026?

Los sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya concluyeron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan boletos disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Canadá 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Canadá se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México): 75 $ - 2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que las albergarán: