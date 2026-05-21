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Cape Verde World Cup 2026 tickets

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Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Cabo Verde 2026: fechas, calendario, precios y más

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Cape Verde
D. Rocha Livramento

Aquí te explicamos cómo ver a los debutantes en el Mundial este verano.

Cabo Verde ya hizo historia al clasificarse para su primer Mundial, que se jugará este verano. Debutará el 15 dejunio ante España en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Esta pequeña nación africana del Atlántico, con apenas medio millón de habitantes, llenará de color y pasión los partidos de la fase de grupos en Atlanta, Miami y Houston.

GOAL te mantendrá al día sobre la venta de entradas para el Mundial 2026, cómo conseguir tus boletos para los partidos de Cabo Verde y sus precios.

Partidos de Cabo Verde en el Mundial 2026

Es una de las cuatro selecciones que debutarán este verano en Norteamérica. Este es el calendario del Grupo H:

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

Lunes 15 de junio   

España vs. Cabo Verde

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

Domingo 21 de junio   

Uruguay vs. Cabo Verde

Estadio Hard Rock, Miami Gardens

Entradas

Viernes 26 de junio    

Cabo Verde vs Arabia Saudí

Estadio NRG, Houston

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Cabo Verde?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, sobre todo para los partidos de eliminación directa de mayor demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Cabo Verde?

La FIFA ha establecido precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para algunos niveles de la fase de grupos hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 $ - 800 $

1.000 - 4.210

Categoría 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Categoría 4

60 $ - 120 $

150 $ - 350 $

400 $ - 2.030 $

Qué esperar de Cabo Verde en el Mundial de 2026

Tras un inicio lento en la eliminatoria, con una derrota 4-1 ante Camerún en Yaundé, Cabo Verde encadenó siete partidos sin perder y se clasificó por primera vez.

Su éxito se apoyó en un gran rendimiento como local: cinco partidos sin encajar gol en el Estadio Nacional de Praia. La victoria 1-0 ante Camerún resultó decisiva.

Dailon Livramento, autor del gol clave ante Camerún y con experiencia en la Eerste Divisie, la Serie A y la Primeira Liga, fue el máximo goleador de la selección en la fase de clasificación.

En Cabo Verde destacan en Norteamérica Ryan Mendes, capitán y máximo goleador histórico, y Garry Rodrigues, clave en ataque. En defensa sobresale Logan Costa, del Villarreal.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).

Estas son las ciudades y los estadios que acogerán los partidos:

País

Estadio (ciudad)

Capacidad

Canadá

BC Place (Vancouver)

54 000


BMO Field (Toronto)

45 000

México

Estadio Banorte (Ciudad de México)

83 000


Estadio Akron (Guadalajara)

48 000


Estadio BBVA (Monterrey)

53 500

Estados Unidos

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

75 000


Estadio Gillette (Foxborough)

65 000


Estadio AT&T (Dallas)

94 000


Estadio NRG (Houston)

72 000


Estadio Arrowhead (Kansas City)

73 000


Estadio SoFi (Inglewood)

70 000


Estadio Hard Rock (Miami)

65 000


Estadio MetLife (East Rutherford)

82 500


Lincoln Financial Field (Filadelfia)

69 000


Levi's Stadium (San Francisco)

71 000


Lumen Field (Seattle)

69 000