Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de 2026 en los Países Bajos: fechas, calendario, precios y más

Las selecciones holandesas son famosas por sus atractivas actuaciones en el Mundial y cuentan con el apoyo incondicional de una ruidosa y colorida hinchada vestida de naranja.

Se espera que brillen de nuevo este verano en Norteamérica, y tú puedes sumarte a la fiesta naranja.

¿Podrá Holanda destacar en la fase de grupos? Tú puedes estar allí para animarlos y verlo en directo.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 de Holanda?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Domingo 14 de junio Japón vs. Países Bajos (15:00) Estadio AT&T (Dallas) Entradas Sábado 20 de junio Países Bajos vs. Suecia (12:00 h) Estadio NRG (Houston) Entradas Jueves 25 de junio Túnez vs. Países Bajos (18:00) Estadio Arrowhead (Kansas City) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo 2026 de Países Bajos?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Qué se puede esperar de los Países Bajos en el Mundial de 2026?

Aunque nunca han alzado el trofeo, los Países Bajos han vivido momentos mágicos y han rozado el título en varias ocasiones.

Fue subcampeona en 1974, 1978 y 2010, y cayó en semifinales en 1998 y 2014.

Holanda sigue produciendo talentos. Antaño brillaron Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Arjen Robben y Robin van Persie; hoy destacan Cody Gakpo, Tijjani Reijnders y Memphis Depay.

La Orange llegó a Norteamérica tras una campaña perfecta: seis triunfos, dos empates y 27 goles a favor. Depay, hoy en el Corinthians brasileño, lideró la clasificación con ocho tantos.

Desde el verano de 2024 solo han perdido un partido: 1-0 ante Alemania en la Liga de Naciones.

¿Cuándo se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las sedes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo 2026 de los Países Bajos?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de los Países Bajos se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas con servicios VIP para los partidos de Holanda en el Mundial de 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Holanda que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes se ofrecen de la siguiente manera:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el recinto que elijas.

Incluye entre 4 y 9 partidos, según el recinto.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que albergarán los partidos: