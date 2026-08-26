Llámese como se llame, ya sea la Carabao Cup, la EFL Cup o la League Cup, esta competición siempre ofrece una gran dosis de drama y recuerdos futbolísticos inolvidables.

La lucha por la gloria en la Carabao Cup de esta temporada, que culmina con la final en el estadio de Wembley el 21 de marzo, continúa con fuerza este mes. Tú también puedes formar parte de esta apasionante competición asegurando tu asiento para los próximos partidos, con varios clubes de la Premier League entrando ahora en liza.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información vital que necesitas saber sobre las entradas de la Carabao Cup, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Partidos destacados de la segunda ronda de la Carabao Cup

Fecha y hora (local) Partido Lugar Entradas Mié., 26 de ago. (19:45) Newcastle United vs West Brom St. James' Park (Newcastle) Entradas Mié., 26 de ago. (19:45) Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (Londres) Entradas Mié., 26 de ago. (20:00) Preston North End vs Everton Deepdale (Preston) Entradas Jue., 27 de ago. (19:30) Chelsea vs Luton Town Stamford Bridge (Londres) Entradas Jue., 27 de ago. (20:00) Fulham vs AFC Wimbledon Craven Cottage (Londres) Entradas

Calendario completo de la Carabao Cup 2026/27

Ronda Fecha(s) Entradas Ronda preliminar 1-3 de agosto Entradas Primera ronda 7-9 de agosto Entradas Segunda ronda semana del 24 de agosto Entradas Tercera ronda semanas del 7 y del 14 de septiembre Entradas Cuarta ronda semana del 26 de octubre Entradas Cuartos de final semana del 14 de diciembre Entradas Semifinales (ida) semana del 11 de enero Entradas Semifinales (vuelta) semana del 1 de febrero Entradas Final domingo, 21 de marzo Entradas

Cómo comprar entradas para la Carabao Cup

Comprar entradas directamente en las páginas oficiales de los clubes suele considerarse el método más seguro para adquirir entradas para la Carabao Cup. Reservar con antelación es fundamental, ya que los abonados y los miembros registrados suelen tener más opciones de conseguir asiento. Las entradas de la Carabao Cup no están incluidas automáticamente en el precio del abono de temporada de un equipo, pero los abonados, y los socios del club, normalmente tendrán periodos de acceso prioritario para comprar sus localidades.

Además de permitir a los aficionados disfrutar de un emocionante partido entre semana bajo los focos, la Carabao Cup también ofrece a muchos una rara oportunidad de ver a sus equipos en acción. Cada vez es más difícil para los seguidores conseguir entradas para partidos de la Premier League, por lo que estas eliminatorias de copa pueden representar una vía alternativa para algunos.

Además de comprar entradas para la Carabao Cup por las vías oficiales, los aficionados también tienen la opción de conseguirlas en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas a través de canales alternativos.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Carabao Cup?

Como era de esperar, la demanda de entradas para la Carabao Cup aumenta a medida que avanza la competición y nos acercamos a las rondas finales y a la final. Las entradas oficiales a precio de taquilla para las primeras rondas de la Carabao Cup suelen costar entre 10 £ y 30 £ para adultos, mientras que las entradas júnior pueden encontrarse desde solo 1 £ hasta 10 £.

Los precios suben a medida que avanzan los equipos de la Premier League, con entradas oficiales que se sitúan de media entre 20 £ y 60 £ para los cuartos de final y las semifinales, en función de la zona del estadio.

Para la final en el estadio de Wembley, los precios oficiales para el gran evento suelen oscilar entre unas 40 £ y 150 £, según la categoría de asiento.

Recuerda consultar los portales oficiales de entradas de los clubes para obtener información adicional sobre la disponibilidad. Las entradas para partidos de la Carabao Cup en plataformas de reventa secundaria como StubHub también están disponibles actualmente.

Cómo ver los partidos de la Carabao Cup 2026/27

Si no puedes acudir a ninguno de los próximos partidos de la Carabao Cup, la segunda mejor opción es ver la acción o seguirla en streaming desde casa o sobre la marcha. Para los espectadores del Reino Unido, Sky Sports emite/ofrece en streaming en directo todos los partidos de la Carabao Cup de esta temporada. Además de poder ver todos los encuentros en Sky Sports, también puedes seguirlos en streaming en NOW y en la app de Sky Sports.

NOW es un servicio de streaming instantáneo que ofrece acceso a todos los canales de Sky Sports, a cada transmisión de Sky Sports+ y mucho más. Es una aplicación, por lo que los clientes pueden registrarse y ver contenido en streaming al instante en más de 60 dispositivos. Las membresías deportivas de NOW también dan acceso a todas las transmisiones en directo de Sky Sports+, así como a documentales de Sky Sports y a repeticiones y resúmenes seleccionados bajo demanda durante el periodo de tu membresía. Los distintos paquetes de membresía son los siguientes:

Membresía Saver de 12 meses: 27,99 £ al mes (compromiso mínimo de 12 meses) - Después, 34,99 £ al mes, salvo cancelación.

27,99 £ al mes (compromiso mínimo de 12 meses) - Después, 34,99 £ al mes, salvo cancelación. Membresía diaria: 14,99 £ - Pago único - Tu membresía deportiva diaria de NOW comienza inmediatamente después de la compra y dura 24 horas

En Estados Unidos, CBS Sports es la casa de la English Football League (EFL) y de la Carabao Cup. Si un partido se emite en CBS Sports Network, también puedes verlo a través de plataformas de streaming de televisión en directo como Fubo. Los distintos planes de suscripción de Fubo incluyen: Pro (84,99 $/mes), Elite (104,99 $/mes), Deluxe (114,99 $/mes) y Sports + News (55,99 $/mes)

Fubo ofrece una prueba gratuita de 5 días a los nuevos suscriptores en todos sus planes. Para evitar que se te cobre automáticamente el precio completo del nivel seleccionado, debes cancelar tu suscripción antes de que finalice el periodo de prueba de 5 días.