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Cómo comprar entradas para la Bundesliga 2026/27: calendario de partidos, novedades de los equipos, precio medio de las entradas y más

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Bundesliga
Bayern Múnich
Borussia Dortmund

Así podrías estar disfrutando de todas las maravillas que ofrece el fútbol alemán

El Bayern de Múnich aseguró el título de la Bundesliga por 13ª vez en 14 temporadas a principios de este año. Ya puedes comprar entradas hoy para ver en acción al gigante del fútbol alemán durante la próxima campaña, en la que irá en busca de un increíble 36º título de liga.

¿No te apetece ver al Bayern? Hay muchos otros atractivos partidos de la Bundesliga en el horizonte, con equipos como Borussia Dortmund, RB Leipzig y Bayer Leverkusen, que tratarán de destronar al Bayern.

Se avecina otra apasionante temporada de la Bundesliga, y no hay mejor momento que este para asegurarte tus entradas para los partidos. Deja que GOAL te guíe en el proceso de compra.

Entradas Bundesliga 2026/27Reserva ya

Próximos partidos y entradas de la jornada 1 de la Bundesliga

Fecha y hora (CET)PartidoEstadioEntradas
vie 28 ago, 20:45Bayern de Múnich vs StuttgartAllianz Arena (Múnich)Entradas
sáb 29 ago, 15:30Elversberg vs Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg)Entradas
sáb 29 ago, 15:30Köln vs HoffenheimRheinEnergieSTADION (Colonia)Entradas
sáb 29 ago, 15:30Mainz 05 vs PaderbornMewa Arena (Maguncia)Entradas
sáb 29 ago, 15:30RB Leipzig vs Borussia M'gladbachRed Bull Arena (Leipzig)Entradas
sáb 29 ago, 15:30Union Berlin vs Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei (Berlín)Entradas
sáb 29 ago, 18:30Borussia Dortmund vs Hamburger SVSignal Iduna Park (Dortmund)Entradas
dom 30 ago, 15:30Freiburg vs Werder BremenEuropa-Park-Stadion (Friburgo)Entradas
dom 30 ago, 17:30Augsburg vs Schalke 04WWK Arena (Augsburgo)Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 2 de la Bundesliga

Fecha y hora (CET)PartidoEstadioEntradas
vie 4 sep, 20:30Stuttgart vs KölnMHPArena (Stuttgart)Entradas
sáb 5 sep, 15:30Bayer Leverkusen vs Union BerlinBayArena (Leverkusen)Entradas
sáb 5 sep, 15:30Borussia M'gladbach vs ElversbergBORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)Entradas
sáb 5 sep, 15:30Hoffenheim vs Borussia DortmundPreZero Arena (Sinsheim)Entradas
sáb 5 sep, 15:30Paderborn vs FreiburgHome Deluxe Arena (Paderborn)Entradas
sáb 5 sep, 15:30Werder Bremen vs RB LeipzigWeserstadion (Bremen)Entradas
sáb 5 sep, 18:30Schalke 04 vs Bayern de MúnichVELTINS-Arena (Gelsenkirchen)Entradas
dom 6 sep, 15:30Hamburger SV vs Mainz 05Volksparkstadion (Hamburgo)Entradas
dom 6 sep, 17:30Eintracht Frankfurt vs AugsburgDeutsche Bank Park (Fráncfort)Entradas

Cómo conseguir entradas para la Bundesliga

La forma más fiable y económica de comprar entradas para partidos de la Bundesliga es a través de las webs oficiales de los clubes. Merece la pena consultarlas con regularidad para obtener información sobre la venta de entradas, las fechas de lanzamiento y la disponibilidad.

Amistosos
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FC Rottach-Egern
REG
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Bayern Múnich
FCB
Amistosos
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FC Tokyo
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Borussia Dortmund
BVB

Los abonados suelen tener prioridad, seguidos por los socios y después por el público general. 

Muchos clubes ofrecen acceso prioritario a preventas y opciones preferentes de entradas a sus socios, así que puedes plantearte darte de alta si tienes previsto asistir a varios partidos.

Para quienes quieran asegurarse asientos en partidos destacados de la Bundesliga durante toda la temporada, como Bayern de Múnich vs Borussia Dortmund («Der Klassiker») y Hamburger SV vs Werder Bremen («Nordderby»), conviene intentar comprar las entradas lo antes posible, antes de que se agoten.

Además, los aficionados pueden comprar asientos en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas por canales alternativos.

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¿Cuánto cuestan las entradas para la Bundesliga?

Las entradas oficiales para partidos de la Bundesliga suelen oscilar de media entre 10 € y 90 €. 

Aquí tienes algunos ejemplos de precios por club:

ClubDe pie (adulto)Asiento (estándar)Asiento (tribuna alta)
Bayern de Múnich15 €40 €80 €
Borussia Dortmund18,50 €38 €75 €
Eintracht Frankfurt15 €25 €85 €
Cologne16 €35 €75 €
RB Leipzig15 €30 €70 €


La Bundesliga también es famosa por la regla del «50+1», que garantiza que los clubes pertenezcan mayoritariamente a sus socios y no a inversores individuales. Esto mantiene los precios de las entradas relativamente asequibles en comparación con otras grandes ligas europeas.

¿Cómo conseguir entradas hospitality para la Bundesliga?

La mayoría de los clubes de la Bundesliga también ponen a la venta paquetes VIP o hospitality, que incluyen entradas para el partido, alojamiento, acceso a zonas lounge y otras ventajas.

¿Quieres saber qué esperar de un paquete hospitality? Esto es lo que debes tener en cuenta en los principales estadios de la Bundesliga, como el Allianz Arena, el Signal Iduna Park y el Red Bull Arena:

  • Asiento VIP estándar: asiento premium acolchado en una ubicación privilegiada del estadio con acceso a lounge compartido, bufé y bebidas incluidas, desde 200 € por partido
  • Club / Business Lounge: asientos premium reservados con acceso exclusivo al lounge antes, durante y después del partido, catering de alta gama, barra libre y entretenimiento, desde 300 € por partido
  • Lounge temático / premium: zonas hospitality con marca específica (por ejemplo, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) con menús mejorados, champán y asientos preferentes, desde 600 € por partido
  • Suite privada / Skybox: palco privado totalmente cerrado para 8–20 invitados con restauración de lujo, personal propio e instalaciones privadas, desde 3.000 € por partido
  • Paquete ultra premium: hospitality de máximo nivel, como Prestige o Platinum Lounges, con alta cocina gourmet, bebidas premium ilimitadas y acceso VIP, desde 1.200 € por persona y partido

Qué debes saber sobre la Bundesliga

Con un gran número de estrellas mundiales del fútbol, como Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick y Luis Diaz, que actualmente juegan en Alemania para algunos de los clubes más grandes del planeta (Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, etc.), los aficionados se apresuran a conseguir entradas para los partidos de la Bundesliga.

Atraer a grandes nombres del deporte no es nada nuevo para la Bundesliga, por supuesto, ya que jugadores como Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben y Jude Bellingham brillaron anteriormente en el escenario alemán.

Fundada en 1963, la Bundesliga tiene una rica historia y se ha consolidado como una de las ligas más competitivas de Europa. La competición, famosa por su ambiente vibrante y acogedor y por sus aficionados apasionados de todas las edades, cuenta con 18 equipos de todo el país.

A pesar de haber sido destronado por Bayer Leverkusen hace dos años, por primera vez desde 2012, el Bayern de Múnich ha rugido de nuevo desde entonces y ha ganado el título con un margen acumulado de 29 puntos en las dos últimas campañas. Harry Kane ha vuelto a ser su gran referente goleador, y la leyenda inglesa ya se acerca a la marca de los 100 goles con el gigante alemán.

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