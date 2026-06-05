Escocia vuelve al Mundial 2026 y desafía a Brasil en un partido clave del grupo C.

La Tartan Army, de vuelta tras casi tres décadas, busca la sorpresa. Escocia aspira a avanzar a las eliminatorias.

Por su parte, Brasil llega como eterno favorito y con enorme presión. Los pentacampeones buscan reafirmar su dominio con una plantilla de élite.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Escocia y Brasil en el Mundial de 2026?

Calendario de Escocia en el Mundial de 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Haití vs. Escocia Estadio Gillette, Boston Entradas 20 de junio de 2026 Escocia vs Marruecos Estadio Gillette, Boston Entradas 25 de junio de 2026 Escocia vs. Brasil Estadio Hard Rock, Miami Entradas

Partidos de Brasil en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Brasil vs. Marruecos Estadio MetLife, East Rutherford Entradas 20 de junio de 2026 Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 25 de junio de 2026 Escocia vs. Brasil Hard Rock Stadium, Inglewood Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Escocia y Brasil?

Ya terminaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios), y la alta demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Escocia y Brasil?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Escocia-Brasil en Miami, los precios de entrada son ahora el mayor atractivo para los aficionados con presupuesto limitado. Pese a la alta demanda esperada para este partido de la fase de grupos, se pueden encontrar opciones asequibles.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan los 1140-1250 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (Nivel superior): 1.140 $ – 1.800 $

Categoría 2 (nivel medio): 1.850 $–2.500 $

Categoría 1 (Inferior/Lateral): 2.600 $ – 4.500 $

Hospitalidad/VIP: 5.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Miami es un destino internacional clave, por lo que se espera una alta demanda local y turística. Para presupuestos limitados, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y disfrutar de este partido de alto nivel en el Hard Rock Stadium.

Historial de enfrentamientos entre Escocia y Brasil

SCO Último partidos BRA 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Brazil 2 - 0 Escocia 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

¿Dónde se juega el Escocia vs Brasil?

El partido del 25 de junio se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Para el Mundial de 2026 tendrá capacidad para unos 65 000 espectadores.

Ubicado en Miami Gardens, Florida, el recinto fue renovado por 550 millones de dólares para convertirlo en una instalación de fútbol de primer nivel.

Su rasgo más destacado es una cubierta exterior que protege el 90 % de las gradas del sol y la lluvia, dejando el campo al descubierto.

Cuenta con cuatro pantallas HD gigantes en las esquinas superiores para ver las repeticiones desde cualquier punto.

A pesar de su gran envergadura, la renovación acercó las gradas 7,6 metros al campo, creando un ambiente electrizante e íntimo que acorta la distancia entre los aficionados y la acción.