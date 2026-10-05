La NFL International Series lleva a Londres un duelo divisional de alto voltaje de la AFC South, con los Houston Texans enfrentándose a los Jacksonville Jaguars. Este partido de temporada regular, que se disputará en el emblemático estadio de Wembley, promete una acción intensa con dos franquicias jóvenes y dinámicas midiéndose en suelo internacional.

GOAL te trae todos los detalles esenciales sobre la programación del partido, el precio de las entradas y cómo comprar tu asiento ahora mismo.

¿Cuándo es el Texans vs Jaguars?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Domingo, 18 de octubre de 2026 a las 14:30 BST Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Estadio de Wembley, Londres Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Texans vs Jaguars?

Las entradas oficiales para los NFL London Games se distribuyen a través del portal oficial de Ticketmaster UK y de la web oficial de entradas del estadio de Wembley. Debido al enorme interés en todo el Reino Unido y Europa, las asignaciones de venta general en las plataformas primarias se agotan rápidamente tras su lanzamiento inicial.

Si se agotan las asignaciones oficiales de venta general, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Texans vs Jaguars?

Los precios oficiales de las entradas, fijados por la NFL para los partidos en el estadio de Wembley, arrancan en 64 £ para los asientos de Categoría 7 en el anillo superior y suben hasta 175 £ o más para las ubicaciones premium de Categoría 1 en el anillo inferior junto a las bandas.

Si se agotan las asignaciones oficiales de venta general, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora, con anuncios de entrada desde unas 105 £ (137 $).

Todo lo que necesitas saber sobre el Texans vs Jaguars

El estadio de Wembley de Londres será la sede de este partido internacional de temporada regular de la NFL, con capacidad para 90.000 espectadores y servicios de primer nivel. Los aficionados que asistan podrán disfrutar de zonas para fans durante toda la jornada de partido, entretenimiento y un ambiente festivo en los exteriores del estadio antes del saque inicial.