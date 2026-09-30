El Six Kings Slam 2026 regresa a Riad con tenis de élite. Las estrellas mundiales Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Alex de Minaur competirán por el premio más codiciado del tenis.

GOAL te ofrece todos los detalles sobre las fechas, el calendario de partidos y el precio de las entradas. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguir hoy tus entradas para el Six Kings Slam 2026.

¿Cuándo se celebra el Six Kings Slam 2026?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 21 de octubre de 2026 Six Kings Slam: cuartos de final ANB Arena, Riad, Arabia Saudí Entradas 22 de octubre de 2026 Six Kings Slam: semifinales ANB Arena, Riad, Arabia Saudí Entradas 24 de octubre de 2026 Six Kings Slam: final y partido por el tercer puesto ANB Arena, Riad, Arabia Saudí Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Six Kings Slam 2026?

Las entradas oficiales para el Six Kings Slam 2026 se venden a través de la plataforma oficial WeBook y del portal oficial de Riyadh Season. Comprar directamente por los canales oficiales permite a los aficionados elegir antes que nadie entre las entradas generales y los asientos a pie de pista para todas las sesiones de partidos.

Si se agotan las entradas oficiales, plataformas de reventa como GrintaHub son una opción cuando ya no quedan entradas en el sitio oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Six Kings Slam 2026?

El precio de las entradas varía según la sesión de partidos y la zona de asientos. Las entradas generales de pie son la opción más barata para los aficionados al tenis. En las plataformas oficiales, las entradas generales cuestan desde 150 SAR (40 USD) para los partidos inaugurales de cuartos de final y desde 200 SAR (53,33 USD) para las sesiones de la última noche.

Si se agotan las entradas generales oficiales, plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen otra opción para conseguir asientos a última hora. En plataformas de reventa como GrintaHub, las entradas para las primeras sesiones parten de unos 200 SAR (53 USD), según la disponibilidad y la demanda.

Todo lo que debes saber sobre el Six Kings Slam 2026

El Six Kings Slam es uno de los grandes acontecimientos deportivos de Riyadh Season, en Arabia Saudí. Este torneo de exhibición, que se celebra en el moderno ANB Arena del distrito de Hittin, en Riad, reúne a seis de los mejores tenistas del mundo.

La sede y la experiencia en el recinto

Los partidos se disputan en el ANB Arena, un recinto cubierto y climatizado situado junto al Kingdom Arena y Boulevard World. El pabellón ofrece buena visibilidad, una iluminación vibrante y asientos cómodos en todas las zonas, tanto superiores como inferiores.

Formato del torneo y jugadores participantes

El torneo sigue un formato de eliminación directa a lo largo de tres noches de competición, con una jornada de descanso obligatoria el 23 de octubre. Los dos primeros cabezas de serie acceden directamente a las semifinales, mientras que otros cuatro jugadores disputan los cuartos de final en la noche inaugural. Entre los participantes figuran el vigente campeón Jannik Sinner y los ganadores de torneos de Grand Slam Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Consejos de viaje y para los días de partido

Se puede llegar fácilmente al ANB Arena en servicios de transporte con conductor o en taxi por Prince Turki Al Awwal Road desde el centro de Riad y el aeropuerto internacional Rey Khalid. Comprar las entradas con antelación garantiza los mejores precios antes de que se agoten.

Los torneos de exhibición de tenis de élite, con algunos de los mejores talentos del mundo, ofrecen una emoción extraordinaria y golpes individuales excepcionales. Antes de decidirte o preparar apuestas combinadas personalizadas para los próximos grandes eventos, asegúrate de utilizar un proveedor de primer nivel. Consulta nuestra guía de expertos sobre las mejores casas de apuestas para conseguir cuotas excelentes y cobros rápidos.