Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
World Cup
team-logoSenegal
Toronto Stadium
team-logoIraq
Book Senegal vs Iraq World Cup Tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas para el partido Senegal-Irak: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el BMO Field y mucho más

SHOPPING
Tickets
World Cup
Iraq
Senegal
S. Mane
A. Hussein

Aquí te explicamos cómo conseguir entradas para el partido de la Copa Mundial de la FIFA entre Senegal e Irak.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llevará el mejor fútbol internacional a todo el mundo. Uno de los duelos más esperados enfrentará a Senegal e Irak en el BMO Field de Toronto el 26 de junio.

Se prevé que Toronto sea una de las sedes más concurridas del torneo, así que la demanda de entradas para el BMO Field será alta.

GOAL tiene toda la información que necesitas para comprar entradas, con precios y detalles del estadio.

Compraahora tusentradas para este encuentro.

¿Cuándo es el Senegal-Irak?

Fecha y horaPartido (hora local de inicio)LugarEntradas
Viernes 26 de junioSenegal vs Irak (15:00, hora del Este)BMO Field, TorontoEntradas

Partidos de Senegal en la Copa del Mundo de 2026

Sigue a los Leones de Teranga en el Grupo I.

FechaPartidoLugar y ciudadEntradas
16 de junio de 2026Francia vs. SenegalMetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. Entradas
22 de junio de 2026Noruega vs. SenegalMetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. Entradas
26 de junio de 2026Senegal vs. IrakBMO Field, Toronto, Canadá Entradas

Calendario de Irak para el Mundial 2026

FechaPartidoLugarEntradas
16 de junio de 2026Irak vs. NoruegaEstadio Gillette (Boston/Foxborough, EE. UU.)Entradas
22 de junio de 2026Francia vs. IrakLincoln Financial Field (Filadelfia, EE. UU.)Entradas
26 de junio de 2026Senegal vs IrakBMO Field (Toronto, Canadá)Entradas

Cómo comprar entradas para Senegal vs Irak

Ya finalizaron los sorteos oficiales (preventa Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes buscar en plataformas como StubHub, pero revisa siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

Compraahora tus entradas para Senegal vs. Irak.

¿Cuánto cuestan las entradas para Senegal vs Irak?

La FIFA ha introducido precios dinámicos para el Mundial de 2026, por lo que el coste varía según demanda, categoría de asiento y fase del torneo.

Los encuentros de la fase de grupos suelen ser los más económicos, sobre todo para quienes compran en las primeras etapas y eligen asientos de categorías inferiores.

Se estima que las entradas más baratas para Senegal-Irak oscilarán entre 70 y 150 dólares, según ubicación y demanda de reventa.

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150 $ - 280 $400 - 8001.000 - 4.210
Categoría 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2790 $
Categoría 460–120 $150–350 $400 $ - 2.030 $

Quienes busquen las entradas más baratas deben consultar la disponibilidad con frecuencia, pues los precios de reventa cambian rápido según la demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el BMO Field

El partido entre Senegal e Irak se jugará en el BMO Field de Toronto, hogar del Toronto FC y uno de los estadios más destacados de Canadá.

Ubicado cerca del centro de Toronto, el estadio ha albergado partidos internacionales, encuentros de la MLS y eventos mundiales, por lo que será clave para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras las obras de ampliación, el estadio podrá acoger a más de 45 000 espectadores durante la Copa del Mundo.

Con la presencia de las apasionadas aficiones de Senegal e Irak, se prevé uno de los ambientes más animados de la fase de grupos.

Compraahoratus entradas para el partido Senegal vs Irak de la Copa del Mundo.