La Copa del Mundo 2026 culminará a mediados de julio. Antes de la final del domingo 19 en Nueva Jersey, el sábado 18 se jugará el partido por el tercer puesto en Miami.

El partido de consolación puede ofrecer duelos europeos de primer nivel —Francia, España o Inglaterra— o premiar a las revelaciones, como Marruecos, Noruega o la anfitriona EE. UU.

Al ser un encuentro menos táctico, los aficionados disfrutarán de un duelo abierto y entretenido entre dos de las mejores selecciones.

¿Cuándo se disputará el partido por el tercer puesto del Mundial de 2026?

Fecha (hora local) Partido (hora de inicio) Sede Entradas Sábado 18 de julio (17:00, hora del Este) Copa del Mundo: Partido por el tercer puesto - [Francia / Marruecos / Portugal / España / EE. UU. / Bélgica] vs. [Noruega / Inglaterra / Argentina / Egipto / Suiza / Colombia / Ghana] Hard Rock Stadium (Miami) Entradas

¿Cómo conseguir entradas para el partido por el tercer puesto del Mundial?

Los sorteos oficiales de entradas (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya finalizaron.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas en mercados secundarios como StubHub. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido por el tercer puesto del Mundial?

Los precios oficiales del partido por el tercer puesto del Mundial 2026 en Miami van de 165 a 1.125 dólares, según la categoría de asiento.

La FIFA estableció los siguientes niveles de precio:

Categoría 1: 800–1.125 dólares (grada inferior)

800–1.125 dólares (grada inferior) Categoría 2: 600–875 dólares (gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1)

600–875 dólares (gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1) Categoría 3: 165–455 $ (grada superior, fuera de las categorías 1 y 2)

165–455 $ (grada superior, fuera de las categorías 1 y 2) Nivel de aficionados: 60 dólares (reservado a aficionados fieles a través de las federaciones nacionales).

Consulta los portales oficiales de la FIFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Dónde se disputará el partido por el tercer puesto del Mundial de 2026?

El Hard Rock Stadium, en Miami Gardens (Florida), acoge este partido. Este recinto multifuncional es la casa de los Miami Dolphins de la NFL desde 1987 y de los Miami Hurricanes universitarios desde 2008.

El estadio ha acogido seis Super Bowls, dos Series Mundiales de la MLB y WrestleMania XXVIII, además de citas anuales como el Miami Open de tenis y el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami.

Tras organizar la final de la Copa América 2024, el recinto ya demostró su experiencia con grandes eventos futbolísticos: hace dos años Argentina, con Lionel Messi, levantó el trofeo tras vencer 1-0 a Colombia en la prórroga.

Es uno de los 16 estadios de la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica y, aunque tiene uno de los aforos más pequeños (65 000), albergará siete partidos, incluido el duelo por el tercer puesto.

¿Cuáles han sido los resultados recientes del partido por el tercer puesto del Mundial?