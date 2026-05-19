Cómo comprar entradas para el partido Noruega-Senegal: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el MetLife Stadium y mucho más

Noruegase medirá aSenegal en la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. El partido será en Nueva Jersey el 22 de junio a las 20:00 EST.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el Noruega-Senegal en el Mundial de 2026?

Calendario de Noruega en la fase de grupos del Mundial 2026

Noruega regresa al Mundial tras 28 años. Las estrellas Erling Haaland y Martin Odegaard, rivales en la Premier, ahora juegan juntos en América.

Fecha Calendario Lugar Entradas 16 de junio Irak vs. Noruega Estadio Gillette, Massachusetts Entradas 22 de junio Noruega vs. Senegal Estadio MetLife, East Rutherford Entradas 26 de junio Noruega vs. Francia Estadio Gillette, Massachusetts Entradas

Calendario de la fase de grupos de Senegal en el Mundial de 2026

Senegal ha avanzado a la fase eliminatoria en dos de sus tres participaciones previas en la Copa del Mundo.

Fecha Calendario Lugar Entradas 16 de junio Francia vs. Senegal Estadio MetLife, East Rutherford Entradas 22 de junio Noruega vs. Senegal Estadio MetLife, East Rutherford Entradas 26 de junio Senegal vs. Irak BMO Field, Toronto Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Noruega vs. Senegal?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial (incluida la preventa Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, las entradas disponibles en las fases iniciales son muy escasas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

La venta de última hora ya está activa y funciona por orden de llegada. Son transacciones en tiempo real y la última oportunidad de comprar directamente a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, especialmente para partidos de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Noruega-Senegal?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Noruega-Senegal en Nueva Jersey, los precios actuales resultan atractivos para quienes tienen un presupuesto limitado. Se prevé mucha demanda, pues la selección anfitriona jugará su último partido de grupo.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (Nivel medio): 800 $ - 1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Se prevé una alta demanda en Nueva Jersey, por lo que se recomienda comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 a los aficionados con presupuesto limitado.

Historial de enfrentamientos entre Noruega y Senegal

NOR Último partidos SEN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Senegal 2 - 1 Norway 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

¿Dónde se juega Noruega vs. Senegal?

El partido entre Noruega y Senegal se disputará en el MetLife Stadium.

Este recinto multifuncional, ubicado en el Meadowlands Sports Complex de East Rutherford, Nueva Jersey, se encuentra a unos ocho kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York.

Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y alberga a los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets.

El MetLife Stadium tiene amplia experiencia en fútbol: acogió la Copa Oro de la CONCACAF en 2011 y 2015, y la Copa América en 2024.

Para estar listo para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el estadio acogió a principios de este año la final de la Copa Mundial de Clubes, en la que el Chelsea venció al París Saint-Germain ante 81 118 espectadores.