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Cómo comprar entradas para el partido Jordania-Argelia: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Levi's Stadium y más

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R. Mahrez

Aquí te explicamos exactamente cómo conseguir entradas para el partido entre Jordania y Argelia.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Jordania se medirá a Argelia en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 22 de junio.

La pasión de la afición argelina y la creciente reputación de Jordania lo convierten en un partido imperdible, con valiosos puntos en juego en el nuevo formato de 48 equipos.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, hospitalidad, detalles del estadio y dónde garantizar tu asiento antes de que se agoten.

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¿Cuándo es el Jordania vs Argelia?

Fecha y horaCalendarioLugarEntradas
22 de junio de 2026 – 18:00Jordania vs. ArgeliaLevi's Stadium, Santa ClaraEntradas

Partidos de Jordania en el Mundial 2026

FechaPartidoSede y ciudadEntradas
17 de junio de 2026Austria vs. JordaniaLevi's Stadium, Santa Clara (Área de la Bahía de San Francisco), EE. UU. Entradas
23 de junio de 2026Jordania vs. ArgeliaLevi's Stadium, Santa Clara (Área de la Bahía de San Francisco), EE. UU. Entradas
28 de junio de 2026Jordania vs. ArgentinaEstadio AT&T, Arlington (Dallas), EE. UU. Entradas

Partidos de Argelia en el Mundial 2026

FechaPartidoLugar y ciudadEntradas
16 de junio de 2026Argentina vs. ArgeliaArrowhead Stadium, Kansas City, MO, EE. UU. Entradas
22 de junio de 2026Argelia vs. JordaniaLevi's Stadium, Santa Clara (San Francisco), EE. UU. Entradas
27 de junio de 2026Argelia vs. AustriaEstadio Arrowhead, Kansas City, MO, EE. UU. Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Jordania vs Argelia?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido Jordania vs. Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

  • Venta oficial de la FIFA: la FIFA pone a la venta un número limitado de entradas por orden de llegada durante las distintas fases.
  • Plataforma de reventa de la FIFA: permite comprar entradas de reventa verificadas directamente de otros aficionados a través del mercado oficial de intercambio de la FIFA.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas para partidos con aforo agotado.
  • Los paquetes de hospitalidad brindan asientos garantizados, acceso a salas VIP y comida.

Todas las entradas se emitirán de forma digital a través de la aplicación de la FIFA, facilitando transferencias y acceso seguro al estadio.

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¿Cuánto cuestan las entradas para Jordania vs Argelia?

El precio varía según categoría, demanda y relevancia del encuentro. Los duelos de fase de grupos con selecciones potentes y aficiones viajeras ya registran alta demanda en reventa.

Las entradas más baratas para Jordania vs Argelia podrían costar entre 140 y 250 dólares en la zona superior, mientras que las localidades premium y las experiencias de hospitalidad serán más caras cerca del partido.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150 $ - 280 $400 - 8001.000 $ - 4.210 $
Categoría 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Categoría 460 $ - 120 $150–350 $400 $ - 2.030 $

Quienes busquen las entradas más baratas deben consultar con frecuencia las plataformas de reventa, pues los precios varían cada día según disponibilidad y demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el Levi's Stadium

El partido entre Jordania y Argelia se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, uno de los principales recintos deportivos de Estados Unidos y sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sede de los San Francisco 49ers de la NFL, el recinto destaca por su diseño moderno, sus instalaciones para los aficionados y su gran ambiente en grandes eventos deportivos.

Ya ha acogido encuentros internacionales, eliminatorias de la NFL, conciertos y otros eventos de primer nivel.

En la Copa del Mundo se espera que acoja a más de 68 000 aficionados, por lo que será un evento inolvidable para los seguidores de Jordania, Argelia y del fútbol mundial.

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