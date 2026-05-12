La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá otro verano inolvidable de fútbol a Norteamérica. En la fase de grupos, Irán y Nueva Zelanda se enfrentarán en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Ambas selecciones buscan empezar con buen pie: Irán quiere prolongar su buena racha reciente, mientras Nueva Zelanda aspira a dejar huella en la máxima cita del fútbol.

GOAL te dice cómo comprar entradas para Irán vs. Nueva Zelanda y cómo asegurarte tu asiento antes de que se agoten.

¿Cuándo es Irán vs Nueva Zelanda?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 – 19:00 Irán vs. Nueva Zelanda SoFi Stadium, Inglewood Entradas

Partidos de Irán en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Irán vs. Nueva Zelanda Estadio SoFi, Inglewood Entradas 21 de junio de 2026 Bélgica vs. Irán Estadio SoFi, Inglewood Entradas 26 de junio de 2026 Egipto vs. Irán Lumen Field, Seattle Entradas

Calendario de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo de 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Irán vs. Nueva Zelanda Estadio SoFi, Inglewood Entradas 21 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver Entradas 26 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Bélgica BC Place, Vancouver Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Irán y Nueva Zelanda?

Quienes deseen asistir al encuentro entre Irán y Nueva Zelanda en la Copa Mundial de la FIFA 2026 aún cuentan con opciones seguras para conseguir sus localidades antes del partido.

Las opciones disponibles actualmente incluyen:

Venta oficial de la FIFA: La FIFA sigue vendiendo entradas seleccionadas por orden de llegada en las últimas fases.

La FIFA sigue vendiendo entradas seleccionadas por orden de llegada en las últimas fases. Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas a quienes ya no puedan asistir.

los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas a quienes ya no puedan asistir. Mercados secundarios: plataformas como StubHub siguen ofreciendo entradas para los partidos más demandados.

plataformas como StubHub siguen ofreciendo entradas para los partidos más demandados. Paquetes de hospitalidad: asientos VIP, salas exclusivas, acceso prioritario y experiencias de lujo el día del partido.

Se espera que todas las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sean digitales, a través de la aplicación oficial de la FIFA.

¿Cuánto cuestan las entradas para Irán vs Nueva Zelanda?

La FIFA usa precios dinámicos, por lo que el coste depende de la categoría, la demanda y la ronda del torneo.

En la fase de grupos, los boletos más económicos arrancan en unos 60 dólares, mientras que las zonas premium y los paquetes de hospitalidad superan ese precio.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2 030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el SoFi Stadium

El partido entre Irán y Nueva Zelanda se jugará en este recinto de Inglewood, California, uno de los estadios más avanzados del mundo.

El estadio, hogar de los equipos de la NFL Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, se ha convertido rápidamente en un destino clave para grandes eventos deportivos y conciertos en Norteamérica.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se espera que reciba a más de 70 000 aficionados, garantizando un ambiente electrizante para uno de los partidos más destacados de la fase de grupos.