Cómo comprar entradas para el partido Ghana-Panamá: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el BMO Field y mucho más

Ghana visita Toronto para enfrentar a Panamá en un duelo del Grupo L, que marcará el debut histórico de ambas selecciones en el Mundial 2026.

Ghana, liderada por jugadores que brillan en Europa, busca reafirmar su condición de potencia.

Con una ruidosa hinchada visitante, el BMO Field se sentirá como terreno neutral, y Panamá buscará un resultado vital en este debut.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir entradas para el Ghana vs Panamá, incluyendo dónde comprarlas, los precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el Ghana-Panamá en el Mundial de 2026?

Consulta el calendario de Ghana en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 18 de junio de 2026 Ghana vs. Panamá BMO Field, Toronto Entradas 23 de junio de 2026 Inglaterra vs. Ghana Estadio Gillette, Foxborough Entradas 27 de junio de 2026 Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

Calendario de Panamá para el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 18 de junio de 2026 Ghana vs. Panamá BMO Field, Toronto Entradas 24 de junio de 2025 Panamá vs. Croacia BMO Field, Toronto Entradas 27 de junio de 2026 Panamá vs. Inglaterra Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

¿Cómo comprar entradas para Ghana vs. Panamá?

Ya terminaron los sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya activa y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, sobre todo para los partidos eliminatorios de mayor demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ghana-Panamá?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre Ghana y Panamá en Toronto, los precios resultan atractivos para quienes tienen un presupuesto limitado. Se espera gran demanda, pues se enfrentan dos de los equipos más dinámicos de sus regiones, tanto entre los seguidores locales como entre la diáspora internacional en Ontario.

En el mercado oficial, los boletos más económicos oscilan entre 115 y 200 dólares en las gradas superiores. En el mercado secundario, los precios parten de 350 a 500 dólares, conforme se acerca la fecha.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 115 $ – 450 $

Categoría 2 (nivel medio): 500–900 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1250 $ – 2500 $

Hospitalidad/VIP: 3.500 $ o más

Los precios pueden variar según la demanda. Toronto es un destino internacional y este partido es clave para ambas naciones, por lo que se espera mucha demanda local. Para quienes tengan un presupuesto limitado, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y disfrutar del encuentro en el BMO Field.

Todo lo que necesitas saber sobre el BMO Field

El recinto de Ontario, designado oficialmente como Toronto Stadium (conocido comercialmente como BMO Field) para el torneo, es el primer estadio de fútbol de Canadá y un símbolo de la identidad futbolística del país.

Ubicado en Exhibition Place, junto al lago Ontario, el estadio fue renovado por 158 millones de dólares para este evento. Tiene una cubierta estilo Premier League que protege las gradas este, oeste y sur, y mantiene la vista al horizonte urbano.

Su diseño íntimo acerca a los aficionados al terreno de juego, mientras que las pantallas LED en las cuatro esquinas lo convierten en el mayor videomarcador de alta definición al aire libre del país.

Para el Mundial 2026, el estadio aumentó su capacidad a 45 000 asientos, añadiendo 17 756 butacas temporales en las gradas norte y sur.

Para ofrecer una experiencia de primer nivel, el recinto dispone de un vestíbulo perimetral de 360 grados, palcos VIP renovados —incluido el Tunnel Club— y un campo de césped híbrido nuevo, certificado por la FIFA y equipado con tecnología SubAir, listo para los seis partidos programados.