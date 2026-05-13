Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
World Cup
team-logoCzechia
Mercedes-Benz Stadium
team-logoSouth Africa
Book Czech Republic vs South Africa Tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas para el partido entre la República Checa y Sudáfrica: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Mercedes-Benz Stadium y mucho más

SHOPPING
Tickets
World Cup
Czechia
South Africa
P. Schick
T. Soucek
L. Foster
T. Mokoena

Así podrías ver en acción en el Mundial a jugadores como Patrik Schick, Tomáš Souček, Lyle Foster y Teboho Mokoena.

La República Checa viaja al sur para enfrentar a Sudáfrica en un partido clave del Grupo A de la segunda ronda del Mundial 2026.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre la República Checa y Sudáfrica en la Copa del Mundo de 2026?

Consulta el calendario completo de la República Checa en el Mundial 2026.

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

12 de junio de 2026

Corea del Sur vs. República Checa

Estadio Akron, Zapopan

Entradas

18 de junio de 2026

República Checa vs. Sudáfrica

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

25 de junio de 2026

República Checa vs. México

Estadio Azteca, Ciudad de México

Entradas

Calendario de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2026

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

11 de junio de 2026

México vs. Sudáfrica

Estadio Azteca, Ciudad de México

Entradas

18 de junio de 2026

República Checa vs. Sudáfrica

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

25 de junio de 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Estadio BBVA, Guadalupe

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre la República Checa y Sudáfrica?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. Por la altísima demanda, apenas quedan entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre la República Checa y Sudáfrica?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre la República Checa y Sudáfrica en Atlanta, los precios de entrada son de interés para los aficionados con presupuesto limitado. Al tratarse de un partido clave del Grupo A en el Mercedes-Benz Stadium, se espera demanda constante, sobre todo de las grandes comunidades internacionales del sureste.

Ahora mismo, las entradas oficiales más baratas cuestan entre 120 y 200 dólares en las gradas superiores. En el mercado secundario, los precios mínimos van de 450 a 600 dólares a medida que avanza el torneo.

El desglose es el siguiente:

  • Categoría 3 (gradas superiores): 120–450 dólares
  • Categoría 2 (gradas intermedias): 500–950 dólares
  • Categoría 1 (nivel inferior/línea de banda): 1000–2200 dólares
  • Hospitalidad/VIP: 3.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Atlanta es un importante nudo de transporte y el partido es clave para las aspiraciones de ambas selecciones, por lo que se espera mucha demanda local y de visitantes. Para los aficionados con presupuesto limitado, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y disfrutar del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium.

Todo lo que necesitas saber sobre el Mercedes-Benz Stadium

El recinto de Georgia, designado oficialmente como Atlanta Stadium y conocido como Mercedes-Benz Stadium para el torneo, es una obra maestra de innovación arquitectónica y el primer estadio deportivo profesional de Norteamérica en obtener la certificación LEED Platino.

Ubicado en el centro de Atlanta, posee un techo retráctil compuesto por ocho paneles triangulares translúcidos que se mueven en conjunto para simular la apertura y cierre del diafragma de una cámara. 

Para el Mundial de 2026, el estadio tendrá unas 75 000 localidades. 