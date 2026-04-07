Cómo comprar entradas para el partido entre el Dubai Basketball y el Anadolu Efes: partido de la Euroliga en Dubái, Coca-Cola Arena, precios y más

Uno de los enfrentamientos más esperados de la Euroliga está a la vuelta de la esquina. El Dubai Basketball, la nueva y ambiciosa potencia que está causando sensación en el baloncesto europeo, se dispone a recibir al gigante turco Anadolu Efes en un duelo que promete acción trepidante y un nivel técnico de élite.

Desde las entradas más baratas disponibles hasta los paquetes VIP, GOAL tiene toda la información esencial para ayudarte a comprar tus entradas.

¿Cuándo es el partido entre el Dubai Basketball y el Anadolu Efes?

El partido está programado para el viernes 10 de abril de 2026. Este encuentro de final de temporada forma parte de la jornada 37, lo que lo convierte en una de las últimas oportunidades para que los aficionados disfruten de la Euroliga en Dubái antes de que comience la fase final. A continuación se detallan los datos específicos del partido:

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 10 de abril de 2026, 20:00 Dubai Basketball vs Anadolu Efes Coca-Cola Arena, Dubái Entradas

¿Dónde comprar entradas para el partido entre el Dubai Basketball y el Anadolu Efes?

Las entradas para el partido entre el Dubai Basketball y el Anadolu Efes se pueden adquirir a través de varios canales oficiales y secundarios.

Los principales puntos de venta para los aficionados locales son la página web oficial del Coca-Cola Arena y su socio autorizado para la venta de entradas, Platinumlist. Estas plataformas gestionan la venta general inicial y ofrecen la vía más directa para conseguir entradas a su precio nominal.

Para aquellos que se encuentren con que la asignación inicial se ha agotado o que busquen sectores de asientos específicos que ya no estén disponibles, los mercados secundarios como StubHub pueden ser una buena alternativa. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la página web en la que realices la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Dubai Basketball vs Anadolu Efes?

El precio de las entradas para este enfrentamiento de la Euroliga varía significativamente en función de la proximidad a la cancha y del nivel de lujo que desees.

Categorías 1 y 2: Las entradas de gama media, situadas en las gradas inferiores, suelen oscilar entre 250 y 500 AED . Estas permiten ver de cerca la velocidad de los jugadores, ya que se encuentran cerca de la pista.

Las entradas de gama media, situadas en las gradas inferiores, suelen oscilar entre . Estas permiten ver de cerca la velocidad de los jugadores, ya que se encuentran cerca de la pista. Entradas más baratas: Los precios de las gradas superiores suelen empezar en aproximadamente 75 AED hasta 100 AED . Estos asientos ofrecen una magnífica vista panorámica de la batalla táctica que se desarrolla en la cancha.

Los precios de las gradas superiores suelen empezar en aproximadamente . Estos asientos ofrecen una magnífica vista panorámica de la batalla táctica que se desarrolla en la cancha. Pista y VIP: Para disfrutar de la mejor experiencia de baloncesto, los asientos junto a la pista son el estándar de oro. Estos pueden oscilar entre 1.500 AED y más de 5.000 AED, situándote a solo unos centímetros de las superestrellas de la Euroliga.

Los sitios secundarios como StubHub pueden variar en función de la demanda del mercado.

A medida que se acerca la fecha del partido y aumenta la expectación, es probable que suban los precios de las secciones más codiciadas, por lo que se recomienda encarecidamente reservar con antelación.

Todo lo que necesitas saber sobre el Coca-Cola Arena

Desde su inauguración en 2019, el Coca-Cola Arena se ha convertido en un recinto de talla mundial capaz de acoger desde grandes conciertos hasta eventos deportivos internacionales.

Con un aforo de 17 000 espectadores, el pabellón es el recinto cubierto multiusos más grande de la región. Cuenta con un sistema de asientos automatizado de última generación que permite adaptar la configuración a la perfección a una cancha de baloncesto, garantizando una excelente visibilidad desde todos los ángulos. El recinto dispone de aire acondicionado en todas sus instalaciones, algo imprescindible para el clima de Dubái, y cuenta con 42 palcos corporativos para aquellos que buscan una experiencia premium.

Se puede llegar fácilmente en metro (estación Burj Khalifa/Dubai Mall) y cuenta con un amplio aparcamiento para quienes vayan en coche.

En el interior, los aficionados encontrarán una amplia variedad de puestos de comida y bebida, wifi de alta velocidad y un moderno vestíbulo diseñado para facilitar el desplazamiento incluso cuando el recinto está lleno.