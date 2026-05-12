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Cómo comprar entradas para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el NRG Stadium y mucho más

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Salem Mohammed Al-Dossari
Ryan Mendes Da Graca

Aquí te explicamos exactamente cómo conseguir entradas para el partido entre Verde y Arabia Saudí.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue con un duelo del Grupo H: Cabo Verde vs. Arabia Saudí en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Arabia Saudí tendrá el respaldo de Oriente Medio y Asia, mientras que la creciente reputación de Cabo Verde atrae miradas globales.

La demanda de entradas ha aumentado tras confirmarse el calendario, y los aficionados ya buscan asegurar su lugar en los partidos de las principales sedes, como Houston.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas, con precios actualizados, opciones de hospitalidad, puntos de venta online y detalles del NRG Stadium.

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¿Cuándo es el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí?

Fecha y horaPartidoLugarEntradas
26 de junio de 2026Cabo Verde vs. Arabia SaudíEstadio NRG, HoustonEntradas

Partidos de Arabia Saudí en el Mundial 2026

FechaCalendarioLugarEntradas
15 de junio de 2026Arabia Saudí vs. UruguayHard Rock Stadium, MiamiEntradas
21 de junio de 2026España vs. Arabia SaudíEstadio Mercedes-Benz, AtlantaEntradas
26 de junio de 2026Cabo Verde vs. Arabia SaudíEstadio NRG, HoustonEntradas

Partidos de Cabo Verde en el Mundial de 2026

FechaCalendarioLugarEntradas
15 de junio de 2026España vs. Cabo VerdeLincoln Financial Field, FiladelfiaEntradas
21 de junio de 2026Uruguay vs. Cabo VerdePhiladelphia Stadium, FiladelfiaEntradas
26 de junio de 2026Cabo Verde vs. Arabia SaudíEstadio NRG, HoustonEntradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí?

Los aficionados pueden conseguirlas a través de la web oficial de la FIFA, puntos de venta autorizados o paquetes de hospitalidad.

  • Venta oficial de la FIFA: La FIFA venderá entradas adicionales en las últimas fases, por orden de llegada.
  • Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de reventa de la FIFA.
  • Plataformas secundarias: sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.
  • Paquetes de hospitalidad: asientos garantizados, acceso a salas VIP, restauración y experiencias exclusivas el día del partido.

Se espera que todas las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 sean digitales y se gestionen a través de la aplicación móvil oficial de la FIFA.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí?

Los precios varían según categoría de asiento, estadio y demanda.

En la fase de grupos, los boletos oficiales arrancan desde unos 60 dólares para las categorías más bajas, pero la reventa puede elevar mucho el precio a medida que se acerca el partido.

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400 - 8001.000 - 4.210
Categoría 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Categoría 460–120 $150–350 $400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el NRG Stadium

El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí se jugará en el NRG Stadium de Houston, Texas, uno de los estadios elegidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El estadio, hogar de los Houston Texans de la NFL, ha acogido Super Bowls, partidos internacionales y grandes conciertos.

Se espera que acoja a más de 70 000 aficionados durante el Mundial, creando un ambiente vibrante para los seguidores de Arabia Saudí, Cabo Verde y del resto del mundo.

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