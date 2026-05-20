El 19 de junio la selección de Estados Unidos visitará el Lumen Field de Seattle para medirse a Australia en su segundo partido del Grupo D del Mundial. Como anfitriones, vivirán un ambiente electrizante en cada encuentro; consigue tus entradas hoy mismo.

Las Barras y Estrellas llegan con ventaja psicológica: vencieron 2-1 a las australianas en un amistoso en Denver en octubre, con doblete de Haji Wright.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y sus precios.

¿Cuándo se juega el partido entre EE. UU. y Australia en el Mundial de 2026?

Calendario de EE. UU. en el Mundial 2026

El equipo de las Barras y Estrellas solo se ha quedado fuera de la fase eliminatoria en una de sus últimas cinco Copas del Mundo. Este es el calendario de la fase de grupos que les espera en casa este verano:

Fecha Calendario Lugar Entradas Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay Estadio SoFi (Inglewood) Entradas Viernes 19 de junio Estados Unidos vs. Australia Lumen Field (Seattle) Entradas Jueves 25 de junio Turquía vs. Estados Unidos SoFi Stadium (Inglewood) Entradas

Partidos de Australia en el Mundial 2026

Australia, habitual en las últimas Copas, mostró coraje al llegar a octavos en Catar 2022. ¿Cómo le irá ahora?

Fecha Calendario Lugar Entradas Sábado 13 de junio Australia vs. Turquía BC Place (Vancouver) Entradas Viernes 19 de junio Estados Unidos vs. Australia Lumen Field (Seattle) Entradas Jueves 25 de junio Paraguay vs. Australia Levi's Stadium (Santa Clara) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre EE. UU. y Australia?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. Por la altísima demanda, apenas quedan entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una buena opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre EE. UU. y Australia?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Lumen Field

El Lumen Field es un estadio multiusos de Seattle. Inaugurado en 2002, es la casa de los Seattle Seahawks de la NFL. También alberga a los Seattle Sounders de la MLS y al Seattle Reign de la NWSL.

Su capacidad habitual es de 37 722 asientos para la MLS, pero se ampliará a unos 69 000 para los seis partidos de la Copa del Mundo de 2026.

Los aficionados de los Seahawks han logrado dos récords Guinness al rugido más fuerte en un estadio al aire libre (2013 y 2014). Su techo parcial, que cubre el 70 % de las gradas, amplifica el ruido y crea la famosa ventaja del «12.º jugador».

El Lumen Field se preparó el año pasado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 al albergar seis partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Esos encuentros atrajeron a más de 210 000 espectadores, con dos partidos de los Seattle Sounders superando los 50 000 asistentes (ante Atlético de Madrid y París Saint-Germain).

Historial de enfrentamientos directos entre EE. UU. y Australia

USA Últimos partidos AUS 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias USA 2 - 1 Australia

Australia 1 - 3 USA 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2







