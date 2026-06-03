Ecuador viaja al Medio Oeste para enfrentar a Curazao en un partido clave del Grupo E, válido por la segunda jornada de las eliminatorias para el Mundial 2026.

La Tri busca confirmar su condición de potencia sudamericana, mientras Curazao aspira a aprovechar el fervor del GEHA Field del Arrowhead Stadium para complicar a la visita.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir entradas para el Ecuador vs. Curazao, incluyendo dónde comprarlas, los precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el Ecuador vs. Curazao en la Copa del Mundo de 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo E Kansas City Stadium

Calendario de Ecuador en la Copa del Mundo de 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Costa de Marfil vs Ecuador Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 21 de junio de 2026 Ecuador vs. Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City Entradas 25 de junio de 2026 Ecuador vs. Alemania Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

Calendario de la Copa del Mundo de Curazao 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Alemania vs. Curazao Estadio NRG, Houston Entradas 21 de junio de 2025 Ecuador vs. Curaçao Estadio Arrowhead, Kansas City Entradas 25 de junio de 2026 Curazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Ecuador y Curazao?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios), y la demanda ha sido muy alta, por lo que quedan muy pocas entradas.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ecuador-Curazao?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Ecuador vs. Curaçao en Kansas City, los precios son clave para quienes tienen presupuesto limitado. Se prevé alta demanda para este partido del sábado por la tarde en el GEHA Field del Arrowhead Stadium.

En el mercado oficial, los boletos más económicos oscilan entre 228 y 400 dólares en las gradas superiores. En el mercado secundario, los precios parten de unos 750 dólares y suben a medida que disminuye la oferta.

Resumen:

Categoría 3 (gama alta): 228 $ – 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800–1100 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.250 $ – 2.500 $

Hospitalidad/VIP: 3.500 $+

Estos precios pueden variar según la demanda. Se prevé gran afluencia de público local y visitante, pues Kansas City acoge el Partido 34, decisivo para las selecciones en la fase eliminatoria. Por ello, adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para los aficionados con presupuesto limitado que deseen asistir al GEHA Field at Arrowhead Stadium.

Todo lo que necesitas saber sobre el GEHA Field at Arrowhead Stadium

El estadio, llamado oficialmente Kansas City Stadium (GEHA Field at Arrowhead Stadium), es un ícono del deporte estadounidense y un hito arquitectónico del Medio Oeste.

Ubicado en Kansas City, es el segundo estadio más antiguo de la Copa del Mundo de 2026 y cuenta con un diseño legendario del arquitecto Charles Deaton.

Rechazó las estructuras circulares y usó «curvas de visibilidad» orgánicas para acercar a los aficionados al campo. Es famoso por su acústica: llegó a los 142,2 dB y creó un «muro de sonido» que sumerge a cada espectador en un ambiente intenso.

Para el torneo tendrá una capacidad aproximada de 76 000 espectadores.

Tras una renovación de 800 millones de dólares, cuenta con iluminación LED de alta gama para retransmisiones 4K.



