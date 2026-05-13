Costa de Marfil debutará en el Mundial contra Ecuador, en el Grupo E, en el Lincoln Financial Field el 14 de junio.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega Costa de Marfil vs. Ecuador en el Mundial 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo E Lincoln Financial Field

Consulta el calendario completo de Costa de Marfil en el Mundial 2026.

Los tres veces campeones de la Copa Africana de Naciones confiarán en el mediocampista Franck Kessie, sobre todo ante Alemania, tetracampeona del mundo.

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio Costa de Marfil vs. Ecuador Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field, Toronto Entradas 25 de junio Curazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

Partidos de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador, que terminó segundo en la eliminatoria de la CONMEBOL, buscará mantener su buen momento. Estos son sus compromisos en Norteamérica:

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio Costa de Marfil vs. Ecuador Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 20 de junio Ecuador vs. Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City Entradas 25 de junio Ecuador vs. Alemania Estadio MetLife, East Rutherford, Nueva Jersey Entradas

¿Cómo comprar entradas para Costa de Marfil vs. Ecuador?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles en estas primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Costa de Marfil-Ecuador?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre Costa de Marfil y Ecuador en Filadelfia, los precios actuales resultan atractivos para quienes tienen un presupuesto limitado; sin embargo, se prevé alta demanda para este partido de esta tarde en el Lincoln Financial Field, pues ambas selecciones buscan un resultado clave en el Grupo E.

Ahora mismo, las entradas más baratas cuestan entre 120 y 200 dólares en las gradas superiores para quienes las compren por los canales oficiales. En el mercado secundario, los precios parten de unos 750 dólares.

El desglose es el siguiente:

Categoría 3 (gradas superiores): 120–450 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 500–900 dólares

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1250–2500 dólares

Hospitalidad/VIP: 3.500 $ o más

Los precios pueden variar según la demanda. Filadelfia es un destino internacional y este partido del Grupo E atrae mucho interés, así que se espera alta demanda. Para presupuestos limitados, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3.

Todo lo que necesitas saber sobre el Lincoln Financial Field

Conocido como Lincoln Financial Field (o Philadelphia Stadium para el torneo), el recinto es un hito arquitectónico y el principal escenario deportivo del valle del Delaware.

Ubicado en el South Philadelphia Sports Complex, su diseño simula un águila en vuelo, con marquesinas en forma de alas sobre las gradas este y oeste.

A diferencia de los recintos totalmente cerrados, sus tres esquinas abiertas ofrecen vistas impresionantes del perfil urbano de Filadelfia, manteniendo un ambiente intenso en el terreno de juego. Cuenta con tecnología avanzada, como pantallas de vídeo de alta definición de Panasonic y un sistema de sonido de última generación que garantiza una excelente experiencia visual desde cualquier asiento.

Para la Copa del Mundo de 2026 tendrá capacidad para unos 69 000 espectadores.

Para cumplir con los estándares internacionales, cuenta con un campo de césped híbrido de alto rendimiento, garantizando una superficie óptima para los seis partidos programados, incluido un histórico encuentro de octavos de final el Día de la Independencia de Estados Unidos.