Qatar y Suiza se verán las caras el 13 de junio de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, en un duelo que promete emocionar al norte de California durante la Copa Mundial de la FIFA.

La anfitriona de 2022, Catar, buscará demostrar su valía en suelo norteamericano frente a una resistente y tácticamente brillante Suiza, habitual sorpresa en los grandes torneos.

GOAL te dice dónde comprarlas, cómo varían los precios y cómo encontrar las más baratas.

¿Cuándo se juega el Qatar-Suiza en el Mundial de 2026?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Qatar vs. Suiza Levi's Stadium, Santa Clara Entradas

Calendario de la Copa del Mundo de Catar

Fecha Partido Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Qatar vs. Suiza Levi's Stadium, Santa Clara Entradas 18 de junio de 2026 Qatar vs. Canadá Estadio SoFi, Los Ángeles Entradas 24 de junio de 2026 Qatar vs Bosnia y Herzegovina BC Place, Vancouver Entradas

Partidos de Suiza en el Mundial

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Qatar vs. Suiza Levi's Stadium, Santa Clara Entradas 18 de junio de 2026 Suiza vs Bosnia y Herzegovina Lumen Field, Seattle Entradas 24 de junio de 2026 Canadá vs. Suiza SoFi Stadium, Los Ángeles Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Catar y Suiza?

Consiguiendo entradas para el Mundial 2026 requiere oportunidad y estrategia. Aunque ya terminaron los sorteos iniciales de la FIFA y las preventas exclusivas de Visa, aún hay opciones confiables para entrar al Levi's Stadium.

La demanda para el torneo de 2026 ha batido récords, sobre todo en sedes tecnológicas y turísticas de EE. UU. como Santa Clara. Estas son tus opciones actuales:

Venta de última hora: canal oficial, orden de llegada. Si aparecen entradas en el portal de la FIFA, actúa al instante; se agotan en segundos.

canal oficial, orden de llegada. Si aparecen entradas en el portal de la FIFA, actúa al instante; se agotan en segundos. Mercados secundarios: plataformas como StubHub suelen ser la opción más viable una vez agotadas las asignaciones oficiales.

plataformas como suelen ser la opción más viable una vez agotadas las asignaciones oficiales. Plataforma oficial de reventa de la FIFA: Es el único mercado autorizado para que los aficionados devuelvan las entradas que ya no pueden utilizar. Estas entradas se venden a su valor nominal, pero la disponibilidad es impredecible y requiere consultar con frecuencia el portal oficial.

Los precios varían según la relevancia del partido y la ubicación del asiento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Catar y Suiza?

Los precios oficiales, en dólares estadounidenses, arrancan en 60 $, pero en el mercado secundario varían según la demanda.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

¿Qué esperar del partido entre Catar y Suiza?

Suiza se apoya en un bloque central disciplinado y en la creatividad de sus veteranos.

Qatar, en cambio, apuesta por una identidad cohesionada y de alta intensidad, con rápidos contraataques y dominio del terreno.

El Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, ofrece vistas espectaculares, pantallas gigantes y un compromiso ecológico.

Los asistentes deben protegerse del sol de California y disfrutar de un público muy diverso. El estadio cuenta con buenas comunicaciones de transporte público con San José y San Francisco, aunque es recomendable reservar aparcamiento con antelación si se va en coche.