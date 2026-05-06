Cómo comprar entradas para el partido Brasil-Marruecos: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el MetLife Stadium y mucho más

Para muchos, un Mundial no arranca de verdad hasta que Brasil sale al campo. Este verano no habrá que esperar mucho: los «Reyes de la Samba» debutarán contra Marruecos en el MetLife Stadium en la tercera jornada (13 de junio).

Aunque Brasil parte como favorito, los pentacampeones no deben subestimar a Marruecos: los Leones del Atlas sorprendieron en 2022 al llegar a semifinales y mantienen su buena racha.

GOAL te cuenta dónde comprar las entradas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Marruecos?

Consulta aquí el calendario completo de Brasil en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Brasil vs. Marruecos Estadio MetLife, East Rutherford Entradas 20 de junio de 2026 Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 24 de junio de 2026 Escocia vs. Brasil Hard Rock Stadium, Miami Gardens Entradas

Calendario de Marruecos en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Brasil vs. Marruecos Estadio MetLife, East Rutherford Entradas 19 de junio de 2026 Escocia vs. Marruecos Estadio Gillette, Foxborough Entradas 24 de junio de 2026 Marruecos vs. Haití Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Marruecos?

Los aficionados podrán comprar entradas oficiales en la web de la FIFA desde septiembre de 2025.

La fase de venta de última hora, última etapa oficial de venta de entradas para el Mundial, empezó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo.

Si no conseguiste entradas en fases anteriores, aquí tienes las opciones de reventa:

El canal oficial es el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets. La plataforma, lanzada en octubre de 2025, reabrió el 2 de abril y estará activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) atiende a residentes de México.

Plataformas externas como StubHub también ofrecerán boletos.

La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que revisa la plataforma con frecuencia, prepárate para pagar y actúa rápido cuando veas entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Brasil-Marruecos del Mundial?

Los boletos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en varias categorías.

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios oficiales han variado según la fase de venta. En la fase de grupos, sin contar a las naciones anfitrionas, las entradas costaban entre 60 y 620 dólares.

Historial de enfrentamientos entre Brasil y Marruecos

BRA Último partidos MAR 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Morocco 2 - 1 Brazil 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Predicción del partido Brasil vs. Marruecos en el Mundial

Aunque Brasil es la selección más laureada de la Copa del Mundo, con cinco títulos, el equipo de Carlo Ancelotti debe demostrar su valía tras una irregular clasificación y resultados recientes por debajo de lo esperado.

No supera los cuartos de final desde hace cinco Mundiales, pero su plantilla, llena de talento, ofrece motivos para el optimismo.

Aunque el equipo ha perdido un tercio de sus partidos de clasificación para el Mundial 2026, los optimistas recuerdan que sufrió derrotas similares antes del Mundial 2002 y aún así ganó el título.

El grupo de Ancelotti no tiene un debut sencillo: Marruecos sorprendió al mundo al llegar a semifinales en 2022 y, más tarde, ganó la Copa Africana de Naciones 2025 tras un polémico partido con Senegal.

Brasil domina 2-1 en el historial, con una victoria en la fase de grupos del Mundial 1998, pero Marruecos ganó el duelo más reciente.

En un amistoso disputado en el estadio Ibn Batouta de Tánger en marzo de 2023, Sofiane Boufal y Abdelhamid Sabiri marcaron para los locales, antes y después de un gol de Casemiro, y 65 000 aficionados marroquíes celebraron la victoria.

¿Dónde se juega el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Marruecos?

El partido se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a unos 8 km al oeste de Nueva York. Este recinto multifuncional, inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y es la casa de los equipos de fútbol americano New York Giants y New York Jets.

El recinto cuenta con amplia experiencia en fútbol, pues ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF (2011 y 2015) y la Copa América (2024).

Además, acogió la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, que enfrentó al Chelsea y al París Saint-Germain ante 81 118 espectadores, como preparación para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.