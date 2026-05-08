Cómo comprar entradas para el partido Bélgica-Egipto: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Lumen Field y mucho más

Bélgica se medirá a Egipto en el Lumen Field de Seattle el 15 de junio de 2026, en su búsqueda de la gloria en el Mundial 2026.

En lafase degrupos, Bélgica busca afianzar su dominio en el Grupo G y demostrar que su nueva generación está lista para el escenario mundial, mientras que Egipto aspira a dar la sorpresa en las primeras jornadas del torneo, impulsado por su apasionada afición visitante. GOAL te dice dónde comprarlas y sus precios. Reserva tus entradas para el Bélgica vs. Egipto del Mundial. Compra ahora. ¿Cuándo se juega el Bélgica vs Egipto en el Mundial de 2026? Fecha y hora Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026, 12:00 Bélgica vs. Egipto Lumen Field, Seattle Entradas Partidos de Bélgica en el Mundial Fecha Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Bélgica vs. Egipto Lumen Field, Seattle Entradas 21 de junio de 2026 Bélgica vs. Irán SoFi Stadium, Los Ángeles Entradas 27 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Bélgica BC Place, Vancouver Entradas Partidos de Egipto en el Mundial Fecha Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Bélgica vs. Egipto Lumen Field, Seattle Entradas 20 de junio de 2026 Egipto vs Nueva Zelanda BC Place, Vancouver Entradas 26 de junio de 2026 Egipto vs. Irán Lumen Field, Seattle Entradas ¿Cómo comprar entradas para el Bélgica vs. Egipto del Mundial? Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases. Este es el estado actual de la venta de entradas: Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA. Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo. Mercados secundarios: Si nada más falla, plataformas como StubHub ofrecen entradas, aunque a precios más altos. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Bélgica vs Egipto del Mundial?

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

¿Qué esperar del Bélgica-Egipto?

La flexibilidad táctica de Bélgica se medirá ante la sólida defensa y las rápidas transiciones de Egipto.

Se espera una afluencia masiva de aficionados internacionales en Seattle, que aportarán un ambiente festivo al Lumen Field.

Para entradas más baratas, elige la Categoría 4 en las gradas superiores del Lumen Field; su diseño ofrece buena visibilidad incluso desde arriba.