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Cómo comprar entradas para el partido Bélgica-Egipto: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Lumen Field y mucho más

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Cómo disfrutar de la apasionante rivalidad entre Mo Salah y Kevin De Bruyne en la Copa del Mundo

Bélgica se medirá a Egipto en el Lumen Field de Seattle el 15 de junio de 2026, en su búsqueda de la gloria en el Mundial 2026.

En lafase degrupos, Bélgica busca afianzar su dominio en el Grupo G y demostrar que su nueva generación está lista para el escenario mundial, mientras que Egipto aspira a dar la sorpresa en las primeras jornadas del torneo, impulsado por su apasionada afición visitante.

GOAL te dice dónde comprarlas y sus precios.

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¿Cuándo se juega el Bélgica vs Egipto en el Mundial de 2026?

Fecha y hora PartidoLugarEntradas
15 de junio de 2026, 12:00Bélgica vs. EgiptoLumen Field, SeattleEntradas

Partidos de Bélgica en el Mundial

FechaPartidoLugarEntradas
15 de junio de 2026Bélgica vs. EgiptoLumen Field, SeattleEntradas
21 de junio de 2026Bélgica vs. IránSoFi Stadium, Los ÁngelesEntradas
27 de junio de 2026Nueva Zelanda vs. BélgicaBC Place, VancouverEntradas

Partidos de Egipto en el Mundial

FechaPartidoLugarEntradas
15 de junio de 2026Bélgica vs. EgiptoLumen Field, SeattleEntradas
20 de junio de 2026Egipto vs Nueva ZelandaBC Place, VancouverEntradas
26 de junio de 2026Egipto vs. IránLumen Field, SeattleEntradas

¿Cómo comprar entradas para el Bélgica vs. Egipto del Mundial?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: Si nada más falla, plataformas como StubHub ofrecen entradas, aunque a precios más altos. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Bélgica vs Egipto del Mundial?

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400 $ - 800 $1.000 - 4.210
Categoría 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600–2790 $
Categoría 460–120 $150 $ - 350 $400 $ - 2.030 $

¿Qué esperar del Bélgica-Egipto?

La flexibilidad táctica de Bélgica se medirá ante la sólida defensa y las rápidas transiciones de Egipto. 

Se espera una afluencia masiva de aficionados internacionales en Seattle, que aportarán un ambiente festivo al Lumen Field.

Para entradas más baratas, elige la Categoría 4 en las gradas superiores del Lumen Field; su diseño ofrece buena visibilidad incluso desde arriba.

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